Моуриньо – перед игрой с Челси: Хотим победить и ворваться в топ-4

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ против "Челси".

"Челси" проиграл 4 из последних 5 матчей? Поверьте, матчи с ними никогда не бывают вовремя. Мы отставали на 12 очков, зона Лиги Чемпионов казалась миражом, а теперь разрыв составляет всего три пункта.

Было бы здорово, если мы бы победили и сократили разрыв с двенадцати очков до нуля. Но будет, как всегда, тяжело", – цитирует Моуриньо Sky Sports.