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Моуриньо – перед игрой с Челси: Хотим победить и ворваться в топ-4

Англия
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Особенный сегодня проведёт игру против бывшей команды

Моуриньо – перед игрой с Челси: Хотим победить и ворваться в топ-4
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Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ против "Челси".

"Челси" проиграл 4 из последних 5 матчей? Поверьте, матчи с ними никогда не бывают вовремя. Мы отставали на 12 очков, зона Лиги Чемпионов казалась миражом, а теперь разрыв составляет всего три пункта.

Было бы здорово, если мы бы победили и сократили разрыв с двенадцати очков до нуля. Но будет, как всегда, тяжело", – цитирует Моуриньо Sky Sports.

Матч "Тоттенхэм" – "Челси" состоится сегодня, 22 декабря. Игра стартует в 18:30.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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