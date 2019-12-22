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Моуриньо – перед игрой с Челси: Хотим победить и ворваться в топ-4
Особенный сегодня проведёт игру против бывшей команды
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ против "Челси".
"Челси" проиграл 4 из последних 5 матчей? Поверьте, матчи с ними никогда не бывают вовремя. Мы отставали на 12 очков, зона Лиги Чемпионов казалась миражом, а теперь разрыв составляет всего три пункта.
Было бы здорово, если мы бы победили и сократили разрыв с двенадцати очков до нуля. Но будет, как всегда, тяжело", – цитирует Моуриньо Sky Sports.
Матч "Тоттенхэм" – "Челси" состоится сегодня, 22 декабря. Игра стартует в 18:30.