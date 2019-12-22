Тоттенхэм - Челси. Анонс и прогноз матча

Жозе Моуриньо провалил экзамен с одной из своих бывших команд в АПЛ – в начале декабря "Ман Юнайтед" обыграл "шпоры" 2:1. Но пока это единственная неудача португальца после возвращения в Лондон. С "Челси" будет еще сложнее, "аристократы" хоть и не пример стабильности, но все еще находятся в турнирной таблице выше и "МЮ" и "Тоттенхэма". При этом, если подопечные Моуриньо обыграют "синих", сравняются с ними по набранным очкам и войдут в заветную лигочемпионовскую зону.

АПЛ. 18-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Тоттенхэм 18:30 Челси

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В двух последних матчах "Хотспур" добыл две победы – "Бернли" был разгромлен 0:5, а "Вулверхэмптон" уступил более скромно 1:2. Возможно, сказывается работа Моуриньо, а может игроки вспомнили, чему ранее их учил Почеттино, но сейчас неплохо выглядит "Тоттенхэм" и постепенно возвращает себе утраченные позиции.

А вот у "Челси" началась полоса неудач. После того, что многие называли "чудо Лэмпарда" и серии из шести подряд побед, "синие" в пяти последних матчах проиграли четыре раза. Неделю назад "Борнмут" минимально одолел лондонский гранд 1:0. В первую очередь с атаками начались проблемы у "синих", как следствие соперники позволяют себе больше проходов к штрафной и реализовывают их. Достойно ответить удается в редких случаях.

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В прошлом чемпионате команды обменялись домашними победами – 3:1 и 2:0. А также была в прошлом сезоне встреча "Челси" и "Тоттенхэма" в полуфинале Кубка лиги, опять обмен домашними победами и лишь в серии пенальти "синие" вырвали путевку в финал. И сейчас примерно равны силы этих команд, любая деталь или ошибка может сказаться на итоговом результате.

Интересно, что почти одинаковые показатели забитых/пропущенных мячей у соперников. "Тоттенхэм" отметился 32 точными ударами и пропустил 24 мяча. А у "Челси" 31 забитый гол и 25 мячей в пассиве. В пяти последних матчах команда Лэмпарда обязательно пропускает – 8 мячей и это худший показатель при новом наставнике.

СТАТИСТИКА

Всего сыгранно 164 матча

54 победы у Тоттенхэма, 40 ничьих, 70 побед Челси

Общий счет – 236:254

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев больше проблем с травмированными – в лазарете все еще находятся Дэвис, Ламела и Льорис, также есть проблемы со здоровьем у Ворма и Ндомбеле. У "Челси" точно не сыграют Ван Гинкел и Лофтус-Чик.

Челси: Аррисабалага, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Эмерсон Палмиери, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич, Виллиан, Абрахам.

Тоттенхэм: Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Мина Санчес, Дайер, Орье, Сиссоко, Алли, Лукас Моура, Сон Мин, Кейн.

ПРОГНОЗ

С позиции силы будут играть хозяева, больше будут атаковать и больше будет шансов у "шпор", скорее всего, первыми они выйдут вперед. Но и "Челси" есть чем ответить "Тоттенхэму", ставка будет сделана на Абрахама, и если этот форвард поймает свою игру, для соперника может все плохо завершиться. Компромисс кажется наиболее вероятным исходом встречи. Прогноз: ничья 1:1.