Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Правый защитник

"В мае 2005 года мне казалось, что я целую вечность ждал клубный автобус, который ехал по городу в честь победы в Лиге Чемпионов. У меня по телу пробежала дрожь, когда кто-то крикнул, что они едут. Я был в эйфории, когда увидел, как Стивен Джеррард и другие игроки той команды проезжают мимо меня с трофеем", - признался Трент в одном из интервью. Интересно, мог бы 8-летний мальчишка подумать, что спустя 12 лет он и сам станет частью команды, которая вернет в город главный европейский трофей.

В 2016 году Дани Алвес покинул "Барселону", подписав контракт с туринским "Ювентусом". С того времени, несмотря даже на периодические всплески, карьера одного из лучших крайних защитников в истории шла на спад. Казалось, что в ближайшие десятилетия не будет игрока, который по своему уровню приблизиться к яркому бразильцу. Но прошло всего-ничего времени и мир узнал имя Трента Александера-Арнольда. Англичанин уже в возрасте 21 года сумел побить не один футбольный рекорд, а его вклад в нынешний "Ливерпуль" трудно не заметить.

В киевском финале Лиги Чемпионов Юрген Клопп решил выпустить Трента в основе, сделав того самым юным англичанином, который играл в подобных матчах. С того времени, карьера защитника не по дням, а по часам начала стремительно расти. Он и отдавал множество ассистов, и забивал прекрасные голы (его удары со штрафных очень часто попадают в нарезки), и очень надежно действовал в обороне. Тяжело было поверить, что Александер-Арнольд 98-го года рождения. Футбол он показывает гораздо более зрелого уровня.

Premier League assists (average):



Frank Lampard Every 6 games

Steven Gerrard Every 5.5 games

Juan Mata Every 5 games

Wayne Rooney Every 4.8 games

Ryan Giggs Every 3.9 games



Trent Alexander-Arnold Every 3.8 games... pic.twitter.com/fRVC89tIuP — EPL Bible (@EPLBible) December 20, 2019

Если просмотреть сухую статистику (которая, как мы знаем, не играет в футбол), то станет сразу понятным, почему Трент сейчас один из самых дорогих защитников мира (сайт Transfermarkt оценивает его в 110 миллионов). За 2019 год он отдал 20 голевых во всех турнирах, что для защитника является заоблачной цифрой. Более того, лишь один футболист в АПЛ имеет подобные показатели (как многие догадались, речь о Кевине де Брюйне). Не нужно говорить, что среди игроков на позиции Арнольда никто такими цифрами похвастаться не может.

По окончании сезона 18/19 англичанин даже был внесен в книгу рекордов Гиннеса, как автор рекордного количества голевых передач среди защитников за один сезон (12 штук). Наиболее ярким подтверждением его таланта является мастерская передача на Ориги в полуфинальном матче с "Барселоной". Заметив секундную расслабленность испанцев (которые уже "горели" 0:3), он быстро отпасовал на бельгийца, которому оставалось спокойно расстрелять ворота тер Штегена.

Exactly one week ago...



Trent Alexander-Arnold and Divock Origi combined brilliantly to knock Barcelona out of the Champions League pic.twitter.com/rsHBwEKEwL — Goal (@goal) May 14, 2019

France Football также не оставил футболиста без внимания - он, в отличии от самого дорого футболиста в истории, сумел попасть в 30-ку претендентов на Золотой Мяч. В качестве серьезного конкурента его никто не рассматривал, но свое, в целом заслуженное 19-е место он занять смог. Трент оставил позади себя таких футболистов с именем, как Бензема, Кулибали, тер Штеген, а его одноклубник Робертсон, с которым у него дружеское соревнование по количеству ассистов, и вовсе не попал в список. А наиболее интересно, что по итогам голосования в Шри-Ланке он и вовсе стал первым. Теперь мы знаем, где наиболее преданные у англичанина фанаты.

Безусловно, такой стремительный прогресс футболиста был бы невозможен без доверия со стороны тренера. В очередной раз можно написать наиболее заезженную фразу уходящего года - "Какой же Клопп крутой!". Он поверил в юного защитника, дал ему шанс и вряд ли теперь жалеет о подобном. Сам немец не перестает восхищаться Арнольдом в своих интервью:

"Я знал Трента еще когда ему было 17 лет. У него был невероятный потенциал, однако я не думал, что он будет готов физически играть на подобном уровне. Для меня это стало огромным сюрпризом", - заявил Юрген в одной из последних речей. И сложно не согласиться с ним в этом, очень редко бывает, что молодые футболисты могут за целый год провести такое количество матчей. В 2019 году, англичанин выходил на поле 48 раз (и это не беря в учет матчи за национальную сборную, где, по мнению Саутгейта, он не безоговорочный игрок старта).

Сам Арнольд неоднократно признавался в любви к родному клубу и не раз заявлял, что хочет остаться тут до конца карьеры. Недаром его зачастую сравнивают со Стивеном Джеррардом, у которых достаточно много общего с ним. В академии Александер-Арнольд играл на позиции полузащитника, умело продвигаясь вперед и создавая моменты для партнеров. Однако позже его решили использовать как правого фулбэка, о чем сейчас вряд ли жалеют. Он не раз говорил, что Стиви Джи является его кумиром с детства. Кто знает - возможно в будущем именно Трент станет новым капитаном "красных" (Хендерсон не вечен и рано или поздно отправится на пенсию) и будет вести свой клуб к новым победам. Все предпосылки у англичанина для этого есть, особенно если сможет достойно "пройти через медные трубы". Огонь и вода уже точно закалили его.

В Ливерпуле совсем недавно нарисовали огромное граффити с изображением Трента Александера-Арнольда (которое завистливые фанаты "Эвертона" решили немного испортить). Рядом написана фраза, просто идеально описывающая молодого защитника, который за прошедший год покорил весь мир - "Я просто обычный парень из Ливерпуля, чья мечта стала реальностью".