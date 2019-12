Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Правый защитник

"В мае 2005 года мне казалось, что я целую вечность ждал клубный автобус, который ехал по городу в честь победы в Лиге Чемпионов. У меня по телу пробежала дрожь, когда кто-то крикнул, что они едут. Я был в эйфории, когда увидел, как Стивен Джеррард и другие игроки той команды проезжают мимо меня с трофеем", - признался Трент в одном из интервью. Интересно, мог бы 8-летний мальчишка подумать, что спустя 12 лет он и сам станет частью команды, которая вернет в город главный европейский трофей.

В 2016 году Дани Алвес покинул "Барселону", подписав контракт с туринским "Ювентусом". С того времени, несмотря даже на периодические всплески, карьера одного из лучших крайних защитников в истории шла на спад. Казалось, что в ближайшие десятилетия не будет игрока, который по своему уровню приблизиться к яркому бразильцу. Но прошло всего-ничего времени и мир узнал имя Трента Александера-Арнольда. Англичанин уже в возрасте 21 года сумел побить не один футбольный рекорд, а его вклад в нынешний "Ливерпуль" трудно не заметить.

В киевском финале Лиги Чемпионов Юрген Клопп решил выпустить Трента в основе, сделав того самым юным англичанином, который играл в подобных матчах. С того времени, карьера защитника не по дням, а по часам начала стремительно расти. Он и отдавал множество ассистов, и забивал прекрасные голы (его удары со штрафных очень часто попадают в нарезки), и очень надежно действовал в обороне. Тяжело было поверить, что Александер-Арнольд 98-го года рождения. Футбол он показывает гораздо более зрелого уровня.

Premier League assists (average): Frank Lampard Every 6 games Steven Gerrard Every 5.5 games Juan Mata Every 5 games Wayne Rooney Every 4.8 games Ryan Giggs Every 3.9 games Trent Alexander-Arnold Every 3.8 games... pic.twitter.com/fRVC89tIuP

Если просмотреть сухую статистику (которая, как мы знаем, не играет в футбол), то станет сразу понятным, почему Трент сейчас один из самых дорогих защитников мира (сайт Transfermarkt оценивает его в 110 миллионов). За 2019 год он отдал 20 голевых во всех турнирах, что для защитника является заоблачной цифрой. Более того, лишь один футболист в АПЛ имеет подобные показатели (как многие догадались, речь о Кевине де Брюйне). Не нужно говорить, что среди игроков на позиции Арнольда никто такими цифрами похвастаться не может.

По окончании сезона 18/19 англичанин даже был внесен в книгу рекордов Гиннеса, как автор рекордного количества голевых передач среди защитников за один сезон (12 штук). Наиболее ярким подтверждением его таланта является мастерская передача на Ориги в полуфинальном матче с "Барселоной". Заметив секундную расслабленность испанцев (которые уже "горели" 0:3), он быстро отпасовал на бельгийца, которому оставалось спокойно расстрелять ворота тер Штегена.

Exactly one week ago...



Trent Alexander-Arnold and Divock Origi combined brilliantly to knock Barcelona out of the Champions League pic.twitter.com/rsHBwEKEwL