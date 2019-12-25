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Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Правый защитник

Англия
(2 голосов)

"Обычный парень", который в 21 год вошел в историю

Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Правый защитник
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"В мае 2005 года мне казалось, что я целую вечность ждал клубный автобус, который ехал по городу в честь победы в Лиге Чемпионов. У меня по телу пробежала дрожь, когда кто-то крикнул, что они едут. Я был в эйфории, когда увидел, как Стивен Джеррард и другие игроки той команды проезжают мимо меня с трофеем", - признался Трент в одном из интервью. Интересно, мог бы 8-летний мальчишка подумать, что спустя 12 лет он и сам станет частью команды, которая вернет в город главный европейский трофей.

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В 2016 году Дани Алвес покинул "Барселону", подписав контракт с туринским "Ювентусом". С того времени, несмотря даже на периодические всплески, карьера одного из лучших крайних защитников в истории шла на спад. Казалось, что в ближайшие десятилетия не будет игрока, который по своему уровню приблизиться к яркому бразильцу. Но прошло всего-ничего времени и мир узнал имя Трента Александера-Арнольда. Англичанин уже в возрасте 21 года сумел побить не один футбольный рекорд, а его вклад в нынешний "Ливерпуль" трудно не заметить.

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В киевском финале Лиги Чемпионов Юрген Клопп решил выпустить Трента в основе, сделав того самым юным англичанином, который играл в подобных матчах. С того времени, карьера защитника не по дням, а по часам начала стремительно расти. Он и отдавал множество ассистов, и забивал прекрасные голы (его удары со штрафных очень часто попадают в нарезки), и очень надежно действовал в обороне. Тяжело было поверить, что Александер-Арнольд 98-го года рождения. Футбол он показывает гораздо более зрелого уровня.

Если просмотреть сухую статистику (которая, как мы знаем, не играет в футбол), то станет сразу понятным, почему Трент сейчас один из самых дорогих защитников мира (сайт Transfermarkt оценивает его в 110 миллионов). За 2019 год он отдал 20 голевых во всех турнирах, что для защитника является заоблачной цифрой. Более того, лишь один футболист в АПЛ имеет подобные показатели (как многие догадались, речь о Кевине де Брюйне). Не нужно говорить, что среди игроков на позиции Арнольда никто такими цифрами похвастаться не может.

По окончании сезона 18/19 англичанин даже был внесен в книгу рекордов Гиннеса, как автор рекордного количества голевых передач среди защитников за один сезон (12 штук). Наиболее ярким подтверждением его таланта является мастерская передача на Ориги в полуфинальном матче с "Барселоной". Заметив секундную расслабленность испанцев (которые уже "горели" 0:3), он быстро отпасовал на бельгийца, которому оставалось спокойно расстрелять ворота тер Штегена.

France Football также не оставил футболиста без внимания - он, в отличии от самого дорого футболиста в истории, сумел попасть в 30-ку претендентов на Золотой Мяч. В качестве серьезного конкурента его никто не рассматривал, но свое, в целом заслуженное 19-е место он занять смог. Трент оставил позади себя таких футболистов с именем, как Бензема, Кулибали, тер Штеген, а его одноклубник Робертсон, с которым у него дружеское соревнование по количеству ассистов, и вовсе не попал в список. А наиболее интересно, что по итогам голосования в Шри-Ланке он и вовсе стал первым. Теперь мы знаем, где наиболее преданные у англичанина фанаты.

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Безусловно, такой стремительный прогресс футболиста был бы невозможен без доверия со стороны тренера. В очередной раз можно написать наиболее заезженную фразу уходящего года - "Какой же Клопп крутой!". Он поверил в юного защитника, дал ему шанс и вряд ли теперь жалеет о подобном. Сам немец не перестает восхищаться Арнольдом в своих интервью:

"Я знал Трента еще когда ему было 17 лет. У него был невероятный потенциал, однако я не думал, что он будет готов физически играть на подобном уровне. Для меня это стало огромным сюрпризом", - заявил Юрген в одной из последних речей. И сложно не согласиться с ним в этом, очень редко бывает, что молодые футболисты могут за целый год провести такое количество матчей. В 2019 году, англичанин выходил на поле 48 раз (и это не беря в учет матчи за национальную сборную, где, по мнению Саутгейта, он не безоговорочный игрок старта).

Совсем юный Трент с капитаном "Ливерпуля"

Сам Арнольд неоднократно признавался в любви к родному клубу и не раз заявлял, что хочет остаться тут до конца карьеры. Недаром его зачастую сравнивают со Стивеном Джеррардом, у которых достаточно много общего с ним. В академии Александер-Арнольд играл на позиции полузащитника, умело продвигаясь вперед и создавая моменты для партнеров. Однако позже его решили использовать как правого фулбэка, о чем сейчас вряд ли жалеют. Он не раз говорил, что Стиви Джи является его кумиром с детства. Кто знает - возможно в будущем именно Трент станет новым капитаном "красных" (Хендерсон не вечен и рано или поздно отправится на пенсию) и будет вести свой клуб к новым победам. Все предпосылки у англичанина для этого есть, особенно если сможет достойно "пройти через медные трубы". Огонь и вода уже точно закалили его.

В Ливерпуле совсем недавно нарисовали огромное граффити с изображением Трента Александера-Арнольда (которое завистливые фанаты "Эвертона" решили немного испортить). Рядом написана фраза, просто идеально описывающая молодого защитника, который за прошедший год покорил весь мир - "Я просто обычный парень из Ливерпуля, чья мечта стала реальностью".

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В статье: Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Сборная мира-2019
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Комментарии (4)
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Romerik (YNWA)
25.12.2019 в 17:04
Вангую всю остальную сборню: Аллисон, Де Лихт, (Де Брюйне, Зиеш, Ван де Бек) Месси, Мане. Зачем тянуть интригу. Здесь и так все ясно...
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mr.butters (Одесса)
25.12.2019 в 17:09
ну если было бы все так ясно, то на позиции полузащитника ты бы назвал одного кандидата, а не сразу трех)) да и позиция Мане не самая очевидная
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Romerik (YNWA)
25.12.2019 в 18:07
Отвергаешь - предлагай: какая альтернатива Мане на правом фланге?? Какая альтернатива может быть одному из ярчайших игроков ушедшей лч на своей позиции, совладельцу лучшего бомбардира апл, и победителю лч. Роналду что-ли. Интересно услышать твой вариант, только не Роналду. За один матч с Антлетико не стают лучшим в году. П.С. и раз ты сделал замечание по полузащитнику, то я выбираю Зиеха. Проверю свою интуицию..
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mr.butters (Одесса)
25.12.2019 в 18:23
нууу, есть Стерлинг - обладатель всех внутривенных английских трофеев. Есть Бернарду Силва, который изредка также играл в нападении. Есть очень яркий Сон Хин Мин, финалист ЛЧ, который забил немало важных голов. ну из банального - Мбаппе, правда в ЛЧ он знатно обкакался
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