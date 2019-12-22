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Тоттенхэм - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 22.12.2019 покажут видео онлайн трансляцию лондонского дерби
Есть несколько главных интриг в противостоянии "Тоттенхэма" и "Челси". Во-первых, если "шпоры" обыграют "синих", то обойдут их в турнирной таблице и оттеснят из зоны Лиги Чемпионов. Во-вторых, для Жозе Моуриньо это особенный матч, в котором встречаются его нынешний и бывший клубы. И, конечно, не может быть неинтересным лондонское дерби, которое всегда получается зрелищным и результативным.
Подробнее о матче Тоттенхэма - Челси читайте в отдельном материале.
АПЛ. 18-й тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)
Тоттенхэм 18:30 Челси
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