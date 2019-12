Салах, Мане и Марез поспорят за приз лучшему игроку года в Африке

Конфедерация африканского футбола назвала имена трех претендентов на награду лучшему игроку Африки в 2019 году.

В финальный список номинантов попали вингеры "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане, а также их коллега по амплуа из "Манчестер Сити" Рияд Марез.

