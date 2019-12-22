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Салах, Мане и Марез поспорят за приз лучшему игроку года в Африке
Ожидаемая тройка финалистов
Конфедерация африканского футбола назвала имена трех претендентов на награду лучшему игроку Африки в 2019 году.
В финальный список номинантов попали вингеры "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане, а также их коллега по амплуа из "Манчестер Сити" Рияд Марез.
And then there are !— CAF (@CAF_Online) December 22, 2019
@MoSalah@LFC - @Pharaohs
@Mahrez22@ManCity - @LesVerts
Sadio Mané @LFC - @FootballSenegal
Who will be crowned the best in Africa on the 7th of January In Hurghada? pic.twitter.com/mc7o47Bk1j
Имя победителя станет известно 7 января. Действующим обладателем награды является Мо Салах, побеждавший в номинации два последних года.