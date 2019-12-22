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Салах, Мане и Марез поспорят за приз лучшему игроку года в Африке

Англия
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Ожидаемая тройка финалистов

Салах, Мане и Марез поспорят за приз лучшему игроку года в Африке
Новина українською

Конфедерация африканского футбола назвала имена трех претендентов на награду лучшему игроку Африки в 2019 году.

В финальный список номинантов попали вингеры "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане, а также их коллега по амплуа из "Манчестер Сити" Рияд Марез.

Имя победителя станет известно 7 января. Действующим обладателем награды является Мо Салах, побеждавший в номинации два последних года.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане Рияд Марез
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