АПЛ. Манчестер Юнайтед проваливает матч в гостях у последней команды чемпионата

Наверное, это один из самых нефартовых матчей для "МЮ" в сезоне 2019/20, в первой части так точно. Неплохо начали игру гости, получались содержательные, интересные атаки и полностью владели преимуществом подопечные Сульшера. Могли забивать Лингард, Фред и Марсьяль, иногда выходил из тени Рашфорд.

"Шмели" достойно держались, отбивали наступления именитого гостя, не забывая про контратаки. Можно отметить активность Кико, Хьюза и Сарра, а затем и вся команда Пирсона добавила. В самом начале второго тайма Сарр после паса Кабаселе пробил в ближний угол, де Хеа совершил банальную ошибку и от его рук мяч залетел в сетку.

Прошло всего четыре минуты и против Сарра сфолил Джеймс, арбитр сразу назначил пенальти и Дини реализовал приговор. Трой Дини забил в четырех из пяти домашних игр Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед", и все эти четыре гола забиты с пенальти.

Конечно, "Ман Юнайтед" бросился вперед, вышли на поле Гринвуд, Мата, а также впервые после травмы сыграл Погба. Однако усилить "красных дьяволов" не удалось.

Нельзя сказать, что не было моментов у гостей, но мяч упрямо не шел в ворота хозяев. Еще и оборона "Уотфорда" показала свои лучшие качества и пример самоотверженности. Так и не удалось забить манкунианцам, которые остаются на восьмом месте в турнирной таблице. А "шмели" хоть и победили, но все равно находятся на последней позиции, впрчем, положение их теперь совсем не безнадежно.

АПЛ. 18-й тур

Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Уотфорд - Ман Юнайтед 2:0

Голы: Сарр 50, Дини 54 (пен.)

Уотфорд: 26. Фостер, 6. Мариаппа, 15. Кэткарт, 27. Кабаселе К., 7. Деулофеу, 16. Дукуре (Чалоба 69), 19. Хьюз, 21. Кико, 23. Сарр (Саксес 88), 29. Капу (Перейра 77), 9. Дини.

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 21. Джеймс (Гринвуд 58), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай (Мата 72), 17. Фред, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд, 14. Лингард (Погба 64).

Предупреждения: Кулу 36, Кэткарт 90+2 - Шоу 38