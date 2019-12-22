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Де Хеа - лидер в АПЛ по количеству ошибок, которые привели к пропущенным голам

Англия
(1 голосов)

Испанец находиться в ужасной форме, как и весь "МЮ"...

Де Хеа - лидер в АПЛ по количеству ошибок, которые привели к пропущенным голам
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В матче 18-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Уотфорду" 0:2.

В начале второго тайма голкипер "красных дьяволов" Давид де Хеа совершил ужасную голевую ошибку. На 50-й минуте матча испанский вратарь не смог удержать мяч в руках и запустил "круглого" в свои ворота.

Эта ошибка стала для Давида 6-й с момента начала прошлого сезона. Таким образом, 29-летний де Хеа лидирует в чемпионате Англии по количеству ошибок, которые привели к голу соперника.

Вашему вниманию видео эпизода

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В статье: Давид де Хеа АПЛ Уотфорд Манчестер Юнайтед
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Источник:
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Комментарии (1)
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Pokeruga (Кропивницкий)
22.12.2019 в 19:09
Я давно не пойму с каких х*йов его называют лучшим воротником в мире ??... ну минимум лучшим из 3 в мире !!! Как по мне ото он и в пятёрку не входит.
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