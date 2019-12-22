Де Хеа - лидер в АПЛ по количеству ошибок, которые привели к пропущенным голам

В матче 18-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Уотфорду" 0:2.

В начале второго тайма голкипер "красных дьяволов" Давид де Хеа совершил ужасную голевую ошибку. На 50-й минуте матча испанский вратарь не смог удержать мяч в руках и запустил "круглого" в свои ворота.

Эта ошибка стала для Давида 6-й с момента начала прошлого сезона. Таким образом, 29-летний де Хеа лидирует в чемпионате Англии по количеству ошибок, которые привели к голу соперника.

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