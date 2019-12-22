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Уотфорд - Манчестер Юнайтед 2:0. Видеообзор матча

Англия
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"Красные дьяволы" продолжают плавное падение

Уотфорд - Манчестер Юнайтед 2:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 18-го тура АПЛ "Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед".

АПЛ. 18-й тур

Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Уотфорд - Ман Юнайтед 2:0

Голы: Сарр 50, Дини 54 (пен.)

Уотфорд: 26. Фостер, 6. Мариаппа, 15. Кэткарт, 27. Кабаселе К., 7. Деулофеу, 16. Дукуре (Чалоба 69), 19. Хьюз, 21. Кико, 23. Сарр (Саксес 88), 29. Капу (Перейра 77), 9. Дини.

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 21. Джеймс (Гринвуд 58), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай (Мата 72), 17. Фред, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд, 14. Лингард (Погба 64).

Предупреждения: Кулу 36, Кэткарт 90+2 - Шоу 38

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В статье: АПЛ Уотфорд Манчестер Юнайтед
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