Тоттенхэм - Челси 0:2. Несчастливые бывшие Моуриньо

Что произошло со "шпорами" в дебюте этого матча, да и вообще в противостоянии, - невозможно проанализировать и ответить по горячим следам. Уже на шестой минуте опасно пробивал Абрахам, через минуту хороший момент имел Маунт, выделялись на поле Виллиан и Канте. Хозяева втречи находились словно в летаргическом сне.

Совсем не случайно гости забили быстрый гол. После паса Ковачича с фланга в штрафную ворвался Виллиан, накрутил защитника и пробил, точно под дальнюю штангу залетел мяч - 0:1. Очень красиво. Вообще, бразилец провелен один из лучших своих матчей в "Челси", часто брал игру на себя и вел за собой партнеров.

В конце первого тайма Алонсо досталось от голкипера, Гассанига ногой врезался в игрока "Челси", явный фол и пенальти, хотя арбитр еще смотрел видеоповтор, но все же указал на 11 метров. С точки уверенно пробил Виллиан, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Если первый тайм "Тоттенхэм" полностью провалил, видимо, бывшая команда Моуриньо знает, как действовать против португальца. То вторая сорокапятиминутка прошла в равной борьбе, "Хотспур" больше контролировал мяч, а "синие" отвечали контрвыпадами и создали ряд хороших моментов. Абрахам на 55-й минуте мог сделать счет разгромным, вот только его удар в цель был из офсайда.

Потом был определяющий момент - арбитр решил удалить Сон Мина, снова решающую роль сыграл VAR, казалось, эпизод "заигран", но что-то подсказали помощники. После грубого нарушения корейца "шпоры" остались в меньшинстве. При этом даже без Сон Мина подопечные Моуриньо продолжали больше контролировать мяч, что-то создавать и угрожать воротам "Челси". Угрозы эти были не явными, относительно опасные моменты Кейна, Алли и Эриксена ликвидировали защитники "синих". Спокойно и без паники играли и оборонялись, а затем контратаковали подопечные Лэмпарда. Как итог - победа досталась сильнейшему.

После двух поражений подряд и намека на спад, потерю формы, "Челси" побеждает и сохраняет свои позиции в Топ-4 (зона Лиги Чемпионов). "Тоттенхэм" остается седьмым, что-то не так у Моуриньо со своими бывшими командами - всего два поражения у португальца в новой команде и оба от команд, которые он ранее возглавлял.

АПЛ. 18-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Тоттенхэм - Челси 0:2

Голы: Виллиан 12, Виллиан 45+4 (пен.)

Тоттенхэм: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес (Ндомбиле 74), Вертонген (Роуз 74), Дайер (Эрикссен 46), Сиссоко, Алли, Сон Мин, Кейн

Челси: Аррисабалага, Зума, Алонсо, Аспиликуэта (Джеймс 80), Томори, Рюдигер, Ковачич (Жоржиньо 68), Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам (Батшуайи 80)

Предупреждения: Алли 43, Гассанига 45, Сиссоко 58, Альдервейрельд 67 - Зума 31, Ковачич 43, Рюдигер 78

Удаление: Сон Мин 62