Оле-Гуннар Сульшер: С учетом того, как мы играли, мы не заслуживали победы в матче с Уотфордом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выездное поражение от "Уотфорда" в матче 18-го тура АПЛ.

"Мы медленно начали игру. Первый тайм был очень, очень плох для обеих команд. Когда пропускаешь два мяча подряд, прибавляешь себе слишком много работы.

Все было неплохо, но в этой лиге нужно зарабатывать каждое очко. С учетом того, как мы играли, мы не заслуживали победы. Мы были слишком медленными, с мячом и без него, были недостаточно интенсивны. Если не используешь свои шансы, тебя наказывают. Они использовали свои шансы, мы не использовали свои. Нужно заслужить каждый дюйм, каждый момент.

В моменте с первым голом была ошибка де Хеа, в футболе такое случается. Мы тренируемся каждый день, чтобы не допускать такого снова. Давид в последнее время был очень хорош, такое случается.

Также стоит отметить возвращение Погба - это большой плюс для нас. И это единственный плюс. Он добавил скорости, качества, сделал несколько отличных пасов. Он в форме, он важен для нас. Благодаря Погба мы создаем больше моментов", – рассказал Оле-Гуннар Сульшер.