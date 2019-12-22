Матч Тоттенхэм - Челси останавливали из-за расизма в сторону Рюдигера

Антонио, в зоопарке ты тоже жалуешься на поведение обезьян и на то , что они пародируют самих себя? Просто в этот раз им каким-то образом удалось пробраться на стадион, видимо потому что иногда им очень неплохо удаётся пародировать и людей тоже.