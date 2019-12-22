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Матч Тоттенхэм - Челси останавливали из-за расизма в сторону Рюдигера

Англия
(1 голосов)

Фанаты изображали обезьяньи жесты

Матч Тоттенхэм - Челси останавливали из-за расизма в сторону Рюдигера
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В рамках 18-го тура АПЛ "Тоттенхэм" дома проиграл "Челси" 0:2.

Во втором тайме матч был остановлен из-за поведения фанатов на трибунах. Зрители кинули на поле неизвестный предмет.

После этого защитник "аристократов" Антонио Рюдигер обратился к арбитру встречи Энтони Тэйлору и показал ему, что болельщики на трибунах пародировали обезьяну.

Матч Тоттенхэм - Челси останавливали из-за расизма в сторону Рюдигера - изображение 1

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Антонио Рюдигер
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Источник:
BBC
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
22.12.2019 в 21:28
Антонио, в зоопарке ты тоже жалуешься на поведение обезьян и на то , что они пародируют самих себя? Просто в этот раз им каким-то образом удалось пробраться на стадион, видимо потому что иногда им очень неплохо удаётся пародировать и людей тоже.
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