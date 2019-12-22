Жозе Моуринью: Мы показали гордость, пытались изменить игру, но это было невозможно

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвел итоги после поражения от "Челси" в рамках18-го тура АПЛ.

"Думаю, в первом тайме они были лучше. Мы можешь винить лишь себя в обоих голах. В первом случае был розыгрыш углового, во втором – пенальти.

Второй тайм был намного лучше, а после удаления у нас стало на одного игрока меньше, это очень сложно. Несмотря на это, мы отреагировали, продемонстрировали гордость, пытались забить и изменить игру, но это было невозможно.

Насчет расизма в сторону Рюдигера - то я ничего не видел. Я видел, как судья следовал протоколу, он подошел ко мне и Лэмпарду и рассказал нам, что происходит. Протокол был соблюден, и мы – один из клубов. Все клубы заодно в этой ситуации, и, конечно, мы разочарованы", – рассказал Жозе Моуринью.