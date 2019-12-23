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Моуриньо: Надеюсь, Рюдигер быстро восстановится после перелома ребер

Англия
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Год отдыха прошел не зря – теперь Жозе язвит еще мощнее и эффектнее

Моуриньо: Надеюсь, Рюдигер быстро восстановится после перелома ребер
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Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал матч 18-го тура АПЛ с "Челси" (0:2). Португалец в фирменном стиле сумел уколоть Лэмпарда за "копирование" схемы Антонио Конте (итальянец руководил "синими " с 2016 по 2018 год), а также подшутить над Рюдигером. Слова тренера приводит Goal.com и BBC.

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"Челси" играл по удобной схеме – это система, по которой команда играла в течение 2 лет с Конте. Алонсо, Аспиликуэта, Канте, Виллиан – им всем очень комфортно в таких условиях. Они не создали много моментов, но игра действительно была на нашей половине. Мне легко признать, что гости превзошли нас".

"Надеюсь, Рюдигер быстро восстановится после перелома ребер. Без сомнений, там несколько сломанных… Это ключевой момент матча. Если бы судья дал Антонио карточку, то у Сона не было бы оснований на такую реакцию. Но когда ты разочарован, то можешь проявить эмоции, судья вместе с VAR должны анализировать это. Для английского футбола такая красная карточка – это странное явление. Рюдигер – умный футболист".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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