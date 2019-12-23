Моуриньо: Надеюсь, Рюдигер быстро восстановится после перелома ребер

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал матч 18-го тура АПЛ с "Челси" (0:2). Португалец в фирменном стиле сумел уколоть Лэмпарда за "копирование" схемы Антонио Конте (итальянец руководил "синими " с 2016 по 2018 год), а также подшутить над Рюдигером. Слова тренера приводит Goal.com и BBC.

"Челси" играл по удобной схеме – это система, по которой команда играла в течение 2 лет с Конте. Алонсо, Аспиликуэта, Канте, Виллиан – им всем очень комфортно в таких условиях. Они не создали много моментов, но игра действительно была на нашей половине. Мне легко признать, что гости превзошли нас".