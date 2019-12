Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник

UA-Футбол в конце года традиционно называет свою символическую сборную, выбранную из игроков, которых предлагает УЕФА. Цикл начинаем с футболиста, который кардинально изменил свою игру и превратился в ключевого игрока лучшей команды 2019-го.

Красивая история о великом футболисте должна начинаться с рассказа о мальчике, который с ранних лет мечтал покорять стадионы, разглядывая постеры кумиров у себя над кроватью. Но Джорджиньо Вейналдум не герой и не собирался им быть. В детстве он увлекался акробатикой и крутил сумасшедшие сальто, прыгая с самых разных объектов.

И каждый такой прыжок отзывался резкой болью в сердце его бабушки Франсины. Старушка понимала, что такими темпами вся ее пенсия будет уходить только на валидол, а потому бросила все силы на поиск более спокойного увлечения для внука. Может футбол и не шахматы по степени безопасности для здоровья – но уж всяко лучше, чем сломать себе шею, неудачно сиганув с крыши автомобиля.

Хотя акробатические таланты внука явно вспомнились Франсине в мае этого года, когда он вколачивал второй гол в ворота "Барселоны", переиграв на втором этаже защитников каталонцев. Сейчас на каждом углу разговоры о прыжках Криштиану Роналду, но Вейналдум умеет взлетать ничуть не хуже.

Тот матч на "Энфилде" стал переломным моментом для голландца с суринамскими корнями. Знаете, у музыкантов есть прорывная песня, у актеров – особая роль, после которой приходит осознание, что вот он, переход в высшую лигу. Дубль в полуфинале Лиги чемпионов и унижение Бускетса с Артуром стали для Джорджиньо пропуском в элиту.

