Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник

UA-Футбол в конце года традиционно называет свою символическую сборную, выбранную из игроков, которых предлагает УЕФА. Цикл начинаем с футболиста, который кардинально изменил свою игру и превратился в ключевого игрока лучшей команды 2019-го.

Красивая история о великом футболисте должна начинаться с рассказа о мальчике, который с ранних лет мечтал покорять стадионы, разглядывая постеры кумиров у себя над кроватью. Но Джорджиньо Вейналдум не герой и не собирался им быть. В детстве он увлекался акробатикой и крутил сумасшедшие сальто, прыгая с самых разных объектов.

И каждый такой прыжок отзывался резкой болью в сердце его бабушки Франсины. Старушка понимала, что такими темпами вся ее пенсия будет уходить только на валидол, а потому бросила все силы на поиск более спокойного увлечения для внука. Может футбол и не шахматы по степени безопасности для здоровья – но уж всяко лучше, чем сломать себе шею, неудачно сиганув с крыши автомобиля.

Хотя акробатические таланты внука явно вспомнились Франсине в мае этого года, когда он вколачивал второй гол в ворота "Барселоны", переиграв на втором этаже защитников каталонцев. Сейчас на каждом углу разговоры о прыжках Криштиану Роналду, но Вейналдум умеет взлетать ничуть не хуже.

Тот матч на "Энфилде" стал переломным моментом для голландца с суринамскими корнями. Знаете, у музыкантов есть прорывная песня, у актеров – особая роль, после которой приходит осознание, что вот он, переход в высшую лигу. Дубль в полуфинале Лиги чемпионов и унижение Бускетса с Артуром стали для Джорджиньо пропуском в элиту.

Не обошлось и без трансформации в игре самого футболиста. В юности Вейналдума видели остроатакующим полузащитником или даже форвардом. И он оправдывал эти надежды, много и со вкусом отличаясь в воротах соперников. Именно в такого игрока влюбился Стив Макларен, желавший видеть Джорджиньо сначала у себя в "Твенте", а потом все-таки заполучивший его уже в "Ньюкасле". И в Англии полузащитник продолжил раскрываться именно в этой роли, даже оформив покер в игре с "Норвичем".

Однако, уже в "Ливерпуле" голландцу пришлось столкнуться с жесткой реальностью – в его текущей роли ему не было места в составе мерсисайдцев. Клопп не играл с "десяткой", а левый фланг атаки, куда Вейналдума передвинул Макларен в "Ньюкасле", был всецело отдан Фелипе Коутиньо. Это не оставляло Джорджиньо иного выбора, кроме адаптации к роли центрального полузащитника.

Было понятно, что так привлекло немецкого специалиста.

"В первую очередь это командный игрок, который выполняет большой объем работы. Когда я заканчивал карьеру игрока, он только начинал, поэтому я помню, как изначально он выделялся своими бойцовскими качествами.

Вейналдум очень прибавил за последние годы. До этого он пытался играть просто в красивый футбол, а сейчас показывает не только красивую, но и функциональную игру, что важно в современных реалиях. Это быстрый, техничный полузащитник, но в то же время крепко стоит на ногах.

Отличный пас, видение поля, Вейналдум не чурается отрабатывать в защите. Я общаюсь с представителями ПСВ, они утверждают, что он лидер команды и по человеческим качествам. Вейналдума все уважают, думаю, он готов сделать шаг вперед в более серьезную футбольную жизнь", - вот что говорил о голландце Евгений Левченко еще в 2015-м году.

Но "помогающий в защите игрок атаки" и "помогающий в атаке разрушитель" - это все же разные вещи. Работоспособность и готовность выкладываться на все сто процентов явно помогали Джорджиньо, но на первых порах он допускал слишком много ошибок. В какой-то момент все было очень плохо. Неопытность Вейналдума в роли разрушителя не позволяла ему эффективно страховать привычно халтурящего при обороне Коутиньо, что превращало левый фланг "Ливерпуля" в большую проблему, особенно на фоне правого, где располагался более опытный Хендерсон и более работоспособный Мане. В СМИ начинали раскручивать мысль о неудачном трансфере Клоппа.

А дальше все неожиданно начало налаживаться. Коутиньо сбежал в "Барселону", пришел Ван Дейк, раскрылись Александр-Арнольд и Робертсон. Система Клоппа начала работать именно так, как и должна работать правильная система – подчеркивая сильные стороны игроков и маскируя их слабости. В этой игре и с этими людьми, набравшийся опыта Вейналдум предстал в абсолютно ином виде. Часы индивидуальных тренировок и практика сгладили многие косяки в оборонительной работе, а правильно подобранные партнеры позволили максимально раскрыть уникальный талант движения, который всегда был с голландцем, но теперь заиграл новыми красками.

Минувший сезон и начало этого – почти эталонное выступление для "восьмерки". Во второй половине 2018-го Вейналдум был хорош и в роли разводящего опорника, но адаптация Фабиньо вернула его на оптимальную позицию, где он совмещает свои фирменные набеги в штрафную с ролью важнейшего элемента легендарного прессинга Клоппа.

При всем этом тот "старый" Джорджиньо никуда не делся – мы можем наблюдать его во всей красе в матчах за сборную Голландии. Рональд Куман использует Вейналдума в его привычной роли нацеленной на ворота "десятки". И десять голов в матчах квалификации ЕВРО и Лиги Наций отлично демонстрируют то, что бомбардир все еще живет в лидере "оранжевых".

Уже следующим летом защитникам сборной Украины придется испытать на себе всю сложность игры против Вейналдума в его атакующем режиме. А в клубе Джорджиньо образует идеальное трио с Фабиньо и Хендерсоном, под сокрушительные вздохи Осклейда-Чемберлена и многомилионного Кейты.

Вы просто не можете не хотеть в свою команду такого игрока, как современный Вейналдум, который научился идеально вписываться в любую схему и давать ровно то, что от него необходимо.