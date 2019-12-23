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Лэмпард ответил на обвинения Моуриньо в копировании схемы Конте на матч против Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

Фрэнк наносит ответный удар

Лэмпард ответил на обвинения Моуриньо в копировании схемы Конте на матч против Тоттенхэма
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Главный тренер лондонского "Челси" прокомментировал слова менеджера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо по поводу якобы копирования схемы Антонио Конте на матч со "шпорами". Цитирует Лэмпарда Goal.com.

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"Схема Конте? Половины сыгравших футболистов не было при Антонио: Томори, Маунта, Абрахама. Я не пытаюсь копировать чью-либо систему. Конечно, Конте привнес отличный подход, это помогло "Челси" выиграть чемпионат".

"То, как мы играем, и установки, которые я даю, отличаются. Не так просто, если вы играете по схеме 4-3-3, копировать чью-то систему. В противном случае – мы все копируем друг друга. Дело в другом, может ли эта система помочь нам защищаться и атаковать против "Тоттенхэма"? Это мой выбор, футболисты прекрасно поняли план".

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В статье: Жозе Моуриньо Антонио Конте Фрэнк Лэмпард Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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Комментарии (2)
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госпітальєр (львів)
23.12.2019 в 09:51
крім словесного поносу моур на щось здатний ?
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ivst (kharkov)
23.12.2019 в 09:51
"И вообще - футбол придумал я, а все остальные являются жалкими эпигонами" - добавил Моуриньо
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