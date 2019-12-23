Лэмпард ответил на обвинения Моуриньо в копировании схемы Конте на матч против Тоттенхэма

Главный тренер лондонского "Челси" прокомментировал слова менеджера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо по поводу якобы копирования схемы Антонио Конте на матч со "шпорами". Цитирует Лэмпарда Goal.com.

"То, как мы играем, и установки, которые я даю, отличаются. Не так просто, если вы играете по схеме 4-3-3, копировать чью-то систему. В противном случае – мы все копируем друг друга. Дело в другом, может ли эта система помочь нам защищаться и атаковать против "Тоттенхэма"? Это мой выбор, футболисты прекрасно поняли план".