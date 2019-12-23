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В Китае Озила удалили из Pro Evolution Soccer, но при этом показали матч Арсенала по телевизору

Англия
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Фанаты в Поднебесной увидели поединок "ирисок" и "канониров", а вот геймеры немного расстроились

В Китае Озила удалили из Pro Evolution Soccer, но при этом показали матч Арсенала по телевизору
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Китайский телеканал PPTV транслировал матч АПЛ "Эвертон" – "Арсенал" (0:0), так как хавбек лондонцев Месут Озил не попал в заявку на поединок. Ранее ни один из китайских телеканалов не показал противостояние "Арсенала" и "Манчестер Сити" (0:3) из-за того, что Озил осудил притеснения уйгуров в Китае.

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Канал показал игру лишь с английским комментарием, а государственная компания CCTV, основной вещатель на территории материкового Китая, вновь отказалась показывать матч с участием "канониров". Как сообщает ESPN, CCTV должна включить в сетку вещания следующие матчи команды Артеты, если Озила не будет в заявке.

Также стало известно, что Месут был удален из китайской версии популярного спортивного симулятора Pro Evolution Soccer от Konami. Представители серии для китайского рынка (NetEase) заявили, что "немец опубликовал радикальные заявления в адрес Китая, чем оскорбил чувства фанатов и испортил спортивный дух".

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) PES
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