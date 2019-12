В Китае Озила удалили из Pro Evolution Soccer, но при этом показали матч Арсенала по телевизору

Китайский телеканал PPTV транслировал матч АПЛ "Эвертон" – "Арсенал" (0:0), так как хавбек лондонцев Месут Озил не попал в заявку на поединок. Ранее ни один из китайских телеканалов не показал противостояние "Арсенала" и "Манчестер Сити" (0:3) из-за того, что Озил осудил притеснения уйгуров в Китае.

Канал показал игру лишь с английским комментарием, а государственная компания CCTV, основной вещатель на территории материкового Китая, вновь отказалась показывать матч с участием "канониров". Как сообщает ESPN, CCTV должна включить в сетку вещания следующие матчи команды Артеты, если Озила не будет в заявке.

Также стало известно, что Месут был удален из китайской версии популярного спортивного симулятора Pro Evolution Soccer от Konami. Представители серии для китайского рынка (NetEase) заявили, что "немец опубликовал радикальные заявления в адрес Китая, чем оскорбил чувства фанатов и испортил спортивный дух".

Following comments on social media, Arsenal Player Mesut Özil has been taken out of Chinese versions of PES 2020. https://t.co/54crwgvhjV