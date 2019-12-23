"После матча с Вулвз залезем в холодильник". Пеп отправил письмо в АПЛ из-за жесткого графика матчей?

Менеджер "Манчестер Сити" прокомментировал сумасшедший график матчей своей команды в рождественский период. Между поединками с "Вулверхэмптоном" (27 декабря) и "Шеффилд Юнайтед" (29 декабря), у "горожан" будет лишь 46 часов и 15 минут на восстановление.

Это меньше, чем у "Ливерпуля" (68 часов и 30 минут) или "Челси" (71 час). В еще худшей ситуации "Лестер" Брендана Роджерса – перерыв между их матчами 19-го и 20-го тура составит 45 часов 30 минут.

"Я написал письмо Премьер-лиге, чтобы высказать свою благодарность. Как догнать "Ливерпуль"? У них 16 побед в 17 матчах, они проиграли один раз за 50 с лишним поединков. Не уверен, что "красные" 4-5 раз потерпят поражение в 10-11 встречах. Я могу рассказать, как мы планируем восстанавливаться перед "Шеффилд Юнайтед" – сразу после матча с "Вулвз" залезем в холодильник".

Издание BBC отмечает, что Гвардиола не писал письмо руководству АПЛ. Цель Пепа – просто обратить внимание общественности на проблему.