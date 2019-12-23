Сборная года-2019. Версия UA-Футбол. Левый защитник

На позиции левого защитника в сборной года особой конкуренции не было, ведь по многим версиям именно Эндрю Робертсон должен был занять это место. Шотландец один и самых стабильных исполнителей в составе "Ливерпуля", к тому же действующий обладатель Кубка чемпионов, а теперь еще и чемпион мира среди клубов. За последние два сезона 25-летний фулбек дважды сыграл в финале ЛЧ и безальтернативно отвоевал у конкурентов место в основе "Ливерпуля".

Даже с аномальными показателями эффективности в атаке Трента Александра-Арнольда, штатного исполнителя стандартов на секундочку, удается конкурировать шотландцу практически на равных (пять результативных передач в 17 матчах АПЛ, 14% от командного показателя ассистов). В защите же он даст фору любому однокубнику, кроме разве что Вирджила Ван Дейка, в плане надежности. Итак, давайте же узнаем о персоне Робертсона более детально, а также проследим путь его становления как футболиста и личности.

Компания, подбиравшаяся Юргеном Клоппом в период 2015-2017 годов в целом была весьма спорной и вряд ли кто-то, даже среди наиболее отъявленных фанатов "красных", верил тогда, что уже через два года он возьмет с этими парнями "ушастого". Робертсон летом 2017 по сути стал последней ласточкой трансферных ходов немецкого специалиста, дальше тот принялся за плотную работу с подобранным "материалом" с целью привести его к чемпионству в кратчайшие сроки.

Правда перед долгожданным титулом в Англии удалось лучше реализоваться в Лиге чемпионов, в киевском финале подвел Лорис Кариус, через год в Мадриде уже ничто не могло помешать "красным" обыграть "Тоттенхэм". Сам Робертсон любит вспоминать победный финал, но говорит, что никто из его одноклубников не подпадает под определение "счастливчик". По утверждению шотландца, все игроки очень долго шли к этому и заслужили титул своим трудоголизмом. Эндрю не верит в сказки, которые предполагают "манну небесную", поэтому всегда много работает и пытается добиться более высокого результата, чем раньше.

Эндрю всегда был трудоголиком, переломным по его же словам стал момент, когда 15-летнего шотландца исключили из академии "Селтика". А ведь этот клуб у Робертсонов был буквально иконой, не зря же всем четырем членам семьи отец покупал сезонные абонементы, даже обои в комнате Эндрю были строго зеленого цвета. Родители огласили мальчику дедлайн сроком в один год для реализации своей футбольной мечты, иначе серьезно заниматься этим делом уже было некогда, нужно было поступать в университет. Тут-то и включился работяга Робертсон на полную котушку. Не останавливается он в своем постоянном стремлении к развитию и прогрессу по сей день, устанавливая для себя все новые ориентиры. Семейной жизни это тоже касается, вместе с женой Эндрю воспитывает двоих детей, не раз отмечая в интервью, что пытается привыть им трудолюбие с младых ногтей, на собственном примере.

Вслед за школой "Куинз Парк" последовало подписание контракта со взрослой командой. Отыграв один сезон и забив два мяча в 34 играх, 19-летний Робертсон был подписан "Данди Юнайтед". В ШПЛ защитник тоже надолго не задержался, приглянувшись "Халл Сити" и дебютировав в английской Премьер-лиге уже в 20-летнем возрасте. Еще раньше, в марте 2014-го за шесть дней до своего юбилея юноша дебютировал во взрослой сборной Шотландии.

Постоянное стремление к росту, не помешало Эндрю все же остаться верным команде, которая первой на самом высоком уровне в него поверила, когда та понизилась в классе. Год в Чемпионшипе лишь еще больше закалил шотландца, так что приглашение "Ливерпуля", после очередного вылета "тигров", было логичным, хоть и не выглядело таковым в глазах широкой общественности. Во время прохождения тестов в новом клубе Робертсон облевал поле тренировочной базы в Мелвуде, настолько сильным было его рвение. Но это лишь расположило к нему главного тренера, который привык всегда говорить со своими игроками на равных и прежде всего видеть в них друзей и партнеров для достижения общих целей.

В настоящий момент Эндрю Робертсон борется за звание лучшего ассистента "Ливерпуля", уступая Александру-Арнольду лишь один балл. По количеству передач под удар за матч в среднем левый фулбек идет на почетном четвертом месте после того же ТАА, Роберто Фирмино и Садио Мане, а в плане общей точности передач может дать партнеру с противоположного фланга изрядную фору (83,7% против 73,9%).

В нынешнем сезоне главной задачей "Ливерпуля" является первое за три десятилетия чемпионство. Не только с имеющимся перед новогодними праздниками очковым гандикапом, но и с "мотором" в персоне Робертсона, шансы на успех невероятно велики. Уже в ближайший четверг "Ливерпулю" предстоит игра с одним из основных преследователей, "Лестером". Шотландцу, наверняка, хватит сил и упорства, чтобы снова не дать повода усомниться в закономерности своего включения в число лучших футболистов 2019-го года.