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"Когда этот абсурд прекратится?" Рюдигер и PFA высказались о расизме во время матча Челси и Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

Конечно, всех это уже достало…

"Когда этот абсурд прекратится?" Рюдигер и PFA высказались о расизме во время матча Челси и Тоттенхэма
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Защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер высказался у себя в Твиттере после расистских оскорблений фанатов "Тоттенхэма" во время вчерашнего матча между "синими" и "шпорами".

"Очень печально вновь столкнуться с расизмом на футбольном матче, но поговорить об этом публично, думаю, крайне важно. Если этого не сделать, то через пару дней об этом забудут (как всегда). Не хочу ничего предъявлять в этой ситуации "Тоттенхэму", так как виноваты лишь два идиота на трибунах. Я получил много сообщений в соцсетях от болельщиков "шпор" со словами поддержки – спасибо им большое за это".

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"Очень надеюсь, что виновники вскоре будут найдены и наказаны. На таком современном стадионе, как у "Тоттенхэма", с десятками камер, это вполне реально. Если не получится, тогда нужно найти свидетелей инцидента. На дворе 2019 год, расизм по-прежнему существует – это позор. Когда этот абсурд прекратится?"

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA), которая представляет интересы игроков в Англии и Уэльсе, выступила с заявлением о расизме в отношении Антонио.

"Мы чувствуем отвращение и растерянность. PFA поддерживает каждого игрока, который сталкивается с дискриминацией. Наша задача – идентифицировать виновных. Всем руководящим органам нужно объединиться, чтобы положить конец оскорблениям".

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В статье: расизм Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер pfa
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Комментарии (4)
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Shelly (Львів)
23.12.2019 в 13:24
Сам же каже, два ідіота з 70 тисяч. Давайте про гопників, які телефони віджимають говорити, від них проблем більше.
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+2
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
23.12.2019 в 12:24
Коли негри припинять себе з німцями ототожнювати.
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+4
0
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AndrewKruk (Київ)
23.12.2019 в 12:23
А чого Рюдігер фак не показував? І м'яча не лупив не трибуни? Та тому що це мужик, а не плаксива гнида тайсон.
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+3
0
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Spokoyno (Киев)
23.12.2019 в 12:04
Коли дорослі люди перестануть реагувати на крівляння осіб, які впали у дитинство. В мене дитинка з дітсадка дулю "принесла" ... Ми не реагували і вона перестала їх крутити!
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+4
0

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