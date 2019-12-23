"Когда этот абсурд прекратится?" Рюдигер и PFA высказались о расизме во время матча Челси и Тоттенхэма

Защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер высказался у себя в Твиттере после расистских оскорблений фанатов "Тоттенхэма" во время вчерашнего матча между "синими" и "шпорами".

Toni Rudiger telling the ref about the racism is heartbreaking man#NoRoomForRacism pic.twitter.com/xwkIWYV0C4 — ‏ً (@UtdAidan) December 22, 2019

"Очень печально вновь столкнуться с расизмом на футбольном матче, но поговорить об этом публично, думаю, крайне важно. Если этого не сделать, то через пару дней об этом забудут (как всегда). Не хочу ничего предъявлять в этой ситуации "Тоттенхэму", так как виноваты лишь два идиота на трибунах. Я получил много сообщений в соцсетях от болельщиков "шпор" со словами поддержки – спасибо им большое за это".

"Очень надеюсь, что виновники вскоре будут найдены и наказаны. На таком современном стадионе, как у "Тоттенхэма", с десятками камер, это вполне реально. Если не получится, тогда нужно найти свидетелей инцидента. На дворе 2019 год, расизм по-прежнему существует – это позор. Когда этот абсурд прекратится?"

It is really sad to see racism again at a football match, but I think it's very important to talk about it in public. If not, it will be forgotten again in a couple of days (as always). (1/4) — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) December 22, 2019

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA), которая представляет интересы игроков в Англии и Уэльсе, выступила с заявлением о расизме в отношении Антонио.

"Мы чувствуем отвращение и растерянность. PFA поддерживает каждого игрока, который сталкивается с дискриминацией. Наша задача – идентифицировать виновных. Всем руководящим органам нужно объединиться, чтобы положить конец оскорблениям".