Невилл крайне эмоционально отреагировал на фэйл Де Хеа, тем самым прервав интервью Моуриньо

Реакция экс-капитана "Манчестер Юнайтед" Гари Невилла на результативную ошибку вратаря "красных дьяволов" Давида Де Хеа в матче с "Уотфордом" попала в Интернет.

Sky Sports записывал интервью главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо перед матчем с "Челси" – тут 44-летний Невилл и схватился за голову. Португалец не смутился и отметил, что связь Гари с "Юнайтед" по-прежнему сильна.

