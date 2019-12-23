  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Невилл крайне эмоционально отреагировал на фэйл Де Хеа, тем самым прервав интервью Моуриньо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невилл крайне эмоционально отреагировал на фэйл Де Хеа, тем самым прервав интервью Моуриньо

Англия
(1 голосов)

Это было эпично

Невилл крайне эмоционально отреагировал на фэйл Де Хеа, тем самым прервав интервью Моуриньо
Новина українською

Реакция экс-капитана "Манчестер Юнайтед" Гари Невилла на результативную ошибку вратаря "красных дьяволов" Давида Де Хеа в матче с "Уотфордом" попала в Интернет.

Sky Sports записывал интервью главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо перед матчем с "Челси" – тут 44-летний Невилл и схватился за голову. Португалец не смутился и отметил, что связь Гари с "Юнайтед" по-прежнему сильна.

Напомним, "МЮ" проиграл "Уотфорду" (2:0). Один из пропущенных мячей – полностью на плечах Де Хеа, Давид не зафиксировал мяч и пропустил. С начала сезона ни один игрок не совершил больше ошибок на поле, которые привели к голам в АПЛ, чем испанец (6).

Читайте такжеУотфорд - Манчестер Юнайтед 2:0. Видеообзор матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гари Невилл Давид де Хеа Жозе Моуриньо Уотфорд Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...