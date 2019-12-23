Эвертон представил Анчелотти

Эвертон представил Карло Анчелотти на посту нового главного тренера, сообщает официальный твиттер английского клуба.

"Главным фактором при решении присоединиться к Эвертону для меня стали амбиции клуба, а также его история, традиции и поддержка болельщиков. Мы намерены сражаться.

Люди, которых я встретил в субботу, были добры ко мне, мне было очень приятно. У меня есть свои идеи относительно команды, теперь я начну работу", – прокомментировал свое назначение итальянец.

Напомним, Анчелотти подписа контракт до 2024 года.