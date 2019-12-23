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Эвертон представил Анчелотти

Англия
(1 голосов)

Итальянец рассказал о целях на сезон

Эвертон представил Анчелотти
Новина українською

Эвертон представил Карло Анчелотти на посту нового главного тренера, сообщает официальный твиттер английского клуба.

"Главным фактором при решении присоединиться к Эвертону для меня стали амбиции клуба, а также его история, традиции и поддержка болельщиков. Мы намерены сражаться.

Люди, которых я встретил в субботу, были добры ко мне, мне было очень приятно. У меня есть свои идеи относительно команды, теперь я начну работу", – прокомментировал свое назначение итальянец.

Напомним, Анчелотти подписа контракт до 2024 года.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Эвертон
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Комментарии (2)
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Zidane5 (Одесса)
23.12.2019 в 15:59
Состав у ирисок интересный но игры стабильной нет. За 5-6 место должны как минимум бороться
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lulinha (Мадрид)
23.12.2019 в 15:48
Удачи !
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