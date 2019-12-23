Крауч: МЮ должен сохранить Погба и строить команду вокруг него

Экс-форвард "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Питер Крауч поделился мнением о важности Поля Погба в "Манчестер Юнайтед".

"У Погба отличное видение поля, но тот эффект, который он оказывает на партнеров, указывает на то, каким мощным оружием он является. Игроки атаки знают, что он ищет их, а это значит, что они продолжают делать забегания.

Я знаю, что значит для нападающего не получать передачи. Я помню, как играл в командах с игроками, которые никогда не пытались найти меня пасом. Спустя время ты осознаешь это и перестаешь двигаться. Какой смысл?

Когда я играл в "Ливерпуле" со Стивеном Джеррардом или в "Стоке" с Чарли Адамом, я знал, что они будут искать меня, пока могут, и это держало меня в напряжении. Такую же роль играет Погба в "Юнайтед" сейчас.

Вы можете видеть тот эффект, что его появление заставило двигаться Марсьяля, Рашфорда и Мэйсона Гринвуда, потому что они резко начинали двигаться в тот момент, когда Погба получал мяч. Это растягивало оборону "Уотфорда", стало появляться пространство.

Я знаю, что Погба иногда привлекает много нежелательного внимания из-за своего поведения за пределами поля, и некоторые фанаты "Юнайтед" спрашивают, стоит ли он того.

В предыдущие месяцы вы бы, возможно, сказали, что нет, потому что он слишком часто травмировался. Но я думаю, что если бы у "МЮ" был Погба в своей лучшей форме, и если бы его использовали в правильной роли, то некоторые из этих болельщиков поменяли бы свое мнение.

Все очень просто, Погба – лучшее из того, что сейчас есть в "Юнайтед", и, если он хочет остаться, то клуб должен сохранить его и строить команду вокруг него.

Его часто винят, когда у "Юнайтед" что-то не складывается, но, если вы посмотрите на матчи, когда он не играл, то поймете, что у них есть еще много других проблем, которые предстоит решить", – сказал Крауч.