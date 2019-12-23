Тоттенхэм подал апелляцию на красную карточку Сон Хын Мина в матче с Челси

"Тоттенхэм Хотспур" подал апелляцию на красную карточку нападающего команды Сон Хын Мина в матче 18-го тура чемпионата Англии с "Челси" (0:2).

Форвард был удалён на 62-й минуте. Сон упав в борьбе с защитником соперника Антонио Рюдигером, ударил его ногой в корпус. Главный арбитр матча Энтони Тейлор запросил информацию у VAR-ассистента, после чего показал корейцу красную карточку.

Сон Хын Мину грозит трёхматчевая дисквалификация, но "Тоттенхэм Хотспур" надеется, что решение о красной карточке будет отменено.