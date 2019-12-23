Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юнгберг войдет в тренерский штаб Артеты
Об этом рассказал сам Микель
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что Фредрик Юнгберг войдет в его штаб.
"Я разговаривал с Фредди после матча, рассказал ему о своих идеях, о том, кого хочу пригласить в штаб, об их ролях и зоне ответственности каждого из них. Я хотел узнать, что он чувствует и думает по этому поводу, каковые его ожидания от работы здесь.
Мы поговорили и решили, что для него будет лучше, если он останется в "Арсенале". Я думаю, что он знает игроков, понимает ситуацию, знает историю клуба. Кроме того, его футбольные знания действительно помогут нам стать лучше.
Мы начнем новую главу с новыми идеями и новым способом работы. Он произвел очень хорошее впечатление и готов помочь. Он был очень позитивным", – сказал Артета.
Напомним, что Хосеп Гвардиола заявил, что Артета готов к работе главным тренером