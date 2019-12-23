  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Юнгберг войдет в тренерский штаб Артеты
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юнгберг войдет в тренерский штаб Артеты

Англия
(1 голосов)

Об этом рассказал сам Микель

Юнгберг войдет в тренерский штаб Артеты
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что Фредрик Юнгберг войдет в его штаб.

"Я разговаривал с Фредди после матча, рассказал ему о своих идеях, о том, кого хочу пригласить в штаб, об их ролях и зоне ответственности каждого из них. Я хотел узнать, что он чувствует и думает по этому поводу, каковые его ожидания от работы здесь.

Мы поговорили и решили, что для него будет лучше, если он останется в "Арсенале". Я думаю, что он знает игроков, понимает ситуацию, знает историю клуба. Кроме того, его футбольные знания действительно помогут нам стать лучше.

Мы начнем новую главу с новыми идеями и новым способом работы. Он произвел очень хорошее впечатление и готов помочь. Он был очень позитивным", – сказал Артета.

Напомним, что Хосеп Гвардиола заявил, что Артета готов к работе главным тренером

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...