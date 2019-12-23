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Клопп: Мы бы хотели подписать французских футболистов, но некоторые для нас слишком дорогие

Англия
(3 голосов)

Не так просто подписать чемпиона мира

Клопп: Мы бы хотели подписать французских футболистов, но некоторые для нас слишком дорогие
UA-Футбол
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему у него в команде нет ни одного французского футболиста.

"Особой причины нет. Гризманн недавно перешел в "Барселону", Мбаппе хорошо играет за "ПСЖ". Они сейчас в своих командах. Мы бы, возможно, хотели подписать французских футболистов, но некоторые слишком дорогие для нас", - приводит слова немца AS.

Последним французом, который играл за "красных" был Сако, однако он был продан в далеком 2017 году. Летом "Ливерпуль" рассматривал возможность подписания Усмана Дембеле.

Напомним, что действующий победитель Лиги Чемпионов уже совершил первый зимний трансфер. Был куплен полузащитник "Зальцбурга".

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В статье: Юрген Клопп Антуан Гризманн Ливерпуль Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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zharikss (Секешфехервар)
23.12.2019 в 20:08
Попрошу таких бокопорів як Sakho(хрін зна як на нашому вірніше) не підписувати....ото зв'язка була Туре і цей))))
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