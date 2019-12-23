Артета хочет видеть еще одного форварда в Арсенале - сейчас в списке два претендента

В эту пятницу "Арсенал" официально объявил о назначении Микеля Артеты на пост тренера клуба. Испанец тут же начал составлять трансферные планы.

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В свете вероятного ухода Обамеянга, он рассматривает возможность усиления линии атаки. По данным CalcioMercato, главный претендент - Дрис Мертенс.

Летом у бельгийца закончится контракт с "Наполи" и многие клубы хотели бы его подписать. В случае провала с Мертенсом, "канониры" предложат контракт Кевину Фолланду. Форвард "Байер" на достойном уровне проводит сезон и уже смог забить 8 голов.

Ранее сообщалось, что также Артета хочет видеть в команде защитника "Ювентуса".