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Предновогодняя суета. Сити – Лестер, Тоттенхэм – Челси. Аудиомнение. Выпуск подкаста №10

Англия
(1 голосов)

Делимся цифрами двух главных поединков 18-го тура АПЛ

Предновогодняя суета. Сити – Лестер, Тоттенхэм – Челси. Аудиомнение. Выпуск подкаста №10
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

На повестке дня разбор центральных матчей 18-го тура АПЛ, где "Сити" принимал дома "Лестер", а "Тоттенхэм" – лондонский "Челси": почему Роджерс изменил своему стилю, тактический проигрыш Моуриньо или как ученик превзошел учителя – слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Сити Лестер Сити Подкаст Аудиомнение
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