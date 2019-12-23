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Предновогодняя суета. Сити – Лестер, Тоттенхэм – Челси. Аудиомнение. Выпуск подкаста №10
Делимся цифрами двух главных поединков 18-го тура АПЛ
Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.
На повестке дня разбор центральных матчей 18-го тура АПЛ, где "Сити" принимал дома "Лестер", а "Тоттенхэм" – лондонский "Челси": почему Роджерс изменил своему стилю, тактический проигрыш Моуриньо или как ученик превзошел учителя – слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.
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