Предновогодняя суета. Сити – Лестер, Тоттенхэм – Челси. Аудиомнение. Выпуск подкаста №10

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

На повестке дня разбор центральных матчей 18-го тура АПЛ, где "Сити" принимал дома "Лестер", а "Тоттенхэм" – лондонский "Челси": почему Роджерс изменил своему стилю, тактический проигрыш Моуриньо или как ученик превзошел учителя – слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.