Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Центральный защитник

Конкурент для Месси и Роналду, лучший защитник современности, сама надежность, гроза и ужас любого форварда – какие только эпитеты не доставались Вирджилу ван Дейку в 2019-м году. Напрямую успехи "Ливерпуля" и сборной Нидерландов в сезоне 2018/19 связывали с 28-летним защитником. И хоть в середине этого года у игрока был определенный спад, а мерсисайдцы пропускали чуть ли не в каждом матче, нидерландец остается важнейшим элементом в построениях команд Юргена Клоппа, также как и у Рональда Кумана.

В этом году ван Дейк собрал невероятное количество призов. Начиная от "Лучшего защитника по версии УЕФА 2018/19" и попадания в самые разные символические сборные до "Игрок АПЛ 2018/19 по версии Ассоциации профессиональных футболистов" и "Игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков".

Не могу вспомнить более впечатляющего сезона у защитника Юрген Клопп про ван Дейка в интервью Liverpool Echo

Из командных триумфов, конечно, необходимо выделить победу "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов, а также две серебряные медали – с клубом в АПЛ и со своей сборной в Лиге наций. Ведь до этого сборная Нидерландов находилась в глубоком кризисе и только в последнее время начала возрождать былую славу.

Сейчас в чемпионате Англии "Ливерпуль" уверенно лидирует с солидным отрывом от преследователей, если не случится ничего сверхъестественного, то уже скоро ван Дейк пополнит свою коллекцию наград золотом Премьер-лиги. Впрочем, это может случиться только в следующем году, пока не будем забегать вперед.

Многие специалисты и журналисты называли Вирджила ван Дейка главным претендентом на "Золотой мяч" этого года, однако в финальном голосовании Лионель Месси опередил защитника всего на семь пунктов (686 против 679). Для сравнения – Криштиану Роналду, который занял третье место, набрал 476 баллов. Тут интересно отметить, что Месси при голосовании за награду от France Football выбрали первым 61 раз, а ван Дейка — 69.

Я уже стал частью истории с победой в ЛЧ. Хочу, чтобы меня запомнили фантастическим игроком, который отдавал всего себя команде и наслаждался пребыванием на одном поле с невероятными одноклубниками. Ван Дейк в интервью Goal.com

Так за счет чего же ван Дейк стал одним из лучших игроков года? В первую очередь Вирджил умеет великолепно читать игру и выбирать позицию, каждый раз оказываясь в нужном месте в нужное время. У него великолепная скорость, что помогает при переходах от обороны к атакам и наоборот, по данным ЕSPN в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" защитник смог разогнаться до скорости 34,4 км/ч. А еще Вирджил цепкий, неуступчивый игрок с прекрасными физическими данными и ростом 193 см.

Ван Дейк часто бывает очень полезным и при атакующих действиях, в штрафной площади соперника забивая важные и решающие мячи. Напомним, что в своем первом матче за "красных", а было это не так давно – в январе 2018-го, Вирджил забил победный гол. Стоит ли добавлять, что случилось это в принципиальном мерсисайдском дерби с "Эвертоном". Возможно, такой уверенный старт и добавил уверенности игроку, позволил быстро освоиться в Ливерпуле и найти взаимопонимание с партнерами и Юргеном Клоппом.

С партнерами по клубу у ван Дейка действительно сложились великолепные отношения, ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер, а также Алиссон, Александр-Арнольд и Робертсон исключительно в комплиментарном тоне высказывались про игру защитника. А бывший соперник из "Ман Сити" Венсан Компани вообще считает, что "Ливерпуль" с ван Дейком и без него это две разных команды.

Такие специалисты как Гвардиола, Моуриньо, Реднапп, Ширер отмечали талант игрока и выделяли его сильные качества. Многие из них называют Вирджила лучшим футболистом года. А Юрген Клопп вообще никогда не жалеет комплиментов своему подопечному, хотя все они справедливы и по делу.

Представьте лучших защитников в истории АПЛ - Джон Терри, Рио Фердинанд, Неманья Видич. Так Ван Дейк – это они все в одном лице. Он читает игру, как Терри, быстр, как Фердинанд, и является таким же бойцом, как Видич, хоть и не отличается такой же агрессией. Джейми Реднапп в интервью Daily Mail

Наиболее показательные матчи ван Дейка в уходящем году несложно вспомнить. Против "Ман Сити" в 12-м туре АПЛ, когда "Ливерпуль" разобрался с главным конкурентом за первое место (3:1), а Вирджил с партнерами полностью закрыли Агуэро, Стерлинга и де Брюйне. Поединок с "Брайтоном", когда защитник отметился дублем, но сам матч получился очень тяжелым, ведь заканчивали его мерсисайдцы вдесятером и с трудом удержали победу 2:1.

В сборной и в этом сезоне ван Дейк все также показывает уверенную и надежную игру, наиболее показательный матч состоялся против сборной Германии. Хоть дважды пропустили "оранжевые", все же за счет командных действий и воли к победе вырвали блестящую гостевую викторию – 4:2.

Однако в первую очередь, если вспоминать лучшие матчи Вирджила, надо отметить игру в Лиге Чемпионов 2018/19. Чего стоит волевой разгром "Барселоны", когда ворота "Ливерпуля" остались в неприкосновенности, победа над "Баварией", и, конечно, финал ЛЧ с "Тоттенхэмом". Удивительный и фантастический был год для ван Дейка, который он и его фанаты вряд ли когда-то забудут.

Напоследок отметим, что защитником интересовались многие другие гранды, в частности мадридский "Реал" и "Барселона" вступали в переговоры по трансферу ван Дейка. Но в ближайшее время Вирджил точно не покинет "Ливерпуль". Более того, игрок подписал новый долгосрочный контракт с "красными" до 2025-го года, и это, напомним, при том, что сейчас игроку 28 лет.