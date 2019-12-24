Насри: Я бы предпочел играть с Марезом, а не Салахом – Мохамед гонится за статистикой

Экс-полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри сравнил атакующих футболистов "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", цитирует Насри Tribal Football.

"Если бы мне пришлось выбирать, с кем вместе выйти на поле, то я бы предпочел сыграть с Риядом. Во-первых, он алжирец, во-вторых – мне нравится его стиль игры. Марез – командный игрок, а Салах индивидуалист, который стремится забивать голы. Нет, безусловно, не могу назвать его жадным, но он точно гонится за статистикой. С Риядом можно играть в пас, рядом с ним футболисты способны развиваться".