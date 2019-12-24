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Насри: Я бы предпочел играть с Марезом, а не Салахом – Мохамед гонится за статистикой
Самир сравнил алжирца и египтянина
Экс-полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри сравнил атакующих футболистов "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", цитирует Насри Tribal Football.
"Если бы мне пришлось выбирать, с кем вместе выйти на поле, то я бы предпочел сыграть с Риядом. Во-первых, он алжирец, во-вторых – мне нравится его стиль игры. Марез – командный игрок, а Салах индивидуалист, который стремится забивать голы. Нет, безусловно, не могу назвать его жадным, но он точно гонится за статистикой. С Риядом можно играть в пас, рядом с ним футболисты способны развиваться".
В сезоне 2019/20 Марез забил 6 голов и отдал 10 голевых передач в 22 матчах во всех турнирах. Салах же в 24 матчах сезона оформил 13 мячей и 7 раз ассистировал партнерам.