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"Надели бабушки платки". Конкурент Зинченко вышел к журналистам в странном головном уборе

Англия
(1 голосов)

Речь о Менди

"Надели бабушки платки". Конкурент Зинченко вышел к журналистам в странном головном уборе
Новина українською

После победы над "Лестером" (3:1), защитник "горожан" украл все внимание репортеров с помощью непонятного головного убора – Бенжамен вышел к прессе в платке.

"Я частенько ношу это, но иногда забываю дома. Сегодня взял с собой", – отметил Менди в интервью RMC Sport.

"Бенжамен, объяснись", – недоуменно отметил одноклубник француза Эмерик Ляпорт.

Моду на бабушкины косынки завел рэпер ASAP Rocky. Музыкант так и не придумал единую версию подобного решения, но, как бы то ни было, американец посоветовал всем парням носить "бабушки" – именно так в американском сленге называют платок. Недавно он представил одноименный трек.

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В статье: Манчестер Сити Бенжамен Менди Эмерик Ляпорт
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Комментарии (2)
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СашаXM (Хмельницкий)
24.12.2019 в 11:49
Зине в фифу проигрался? ))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.12.2019 в 11:39
авдотья никитична?
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