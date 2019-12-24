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"Надели бабушки платки". Конкурент Зинченко вышел к журналистам в странном головном уборе
Речь о Менди
После победы над "Лестером" (3:1), защитник "горожан" украл все внимание репортеров с помощью непонятного головного убора – Бенжамен вышел к прессе в платке.
"Я частенько ношу это, но иногда забываю дома. Сегодня взял с собой", – отметил Менди в интервью RMC Sport.
"Бенжамен, объяснись", – недоуменно отметил одноклубник француза Эмерик Ляпорт.
Explain @benmendy23 ? ???????? pic.twitter.com/uGzBTfM0fH— Aymeric Laporte (@Laporte) December 21, 2019
Моду на бабушкины косынки завел рэпер ASAP Rocky. Музыкант так и не придумал единую версию подобного решения, но, как бы то ни было, американец посоветовал всем парням носить "бабушки" – именно так в американском сленге называют платок. Недавно он представил одноименный трек.
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