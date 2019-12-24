"Надели бабушки платки". Конкурент Зинченко вышел к журналистам в странном головном уборе

После победы над "Лестером" (3:1), защитник "горожан" украл все внимание репортеров с помощью непонятного головного убора – Бенжамен вышел к прессе в платке.

"Я частенько ношу это, но иногда забываю дома. Сегодня взял с собой", – отметил Менди в интервью RMC Sport.

"Бенжамен, объяснись", – недоуменно отметил одноклубник француза Эмерик Ляпорт.

Моду на бабушкины косынки завел рэпер ASAP Rocky. Музыкант так и не придумал единую версию подобного решения, но, как бы то ни было, американец посоветовал всем парням носить "бабушки" – именно так в американском сленге называют платок. Недавно он представил одноименный трек.