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Роджерс: Ливерпуль и Манчестер Сити – эталоны для Лестера

Англия
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"Лисы" пока еще неспособны допрыгнуть до "горожан" и мерсисайдцев

Роджерс: Ливерпуль и Манчестер Сити – эталоны для Лестера
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Менеджер "Лестер Сити" Брендан Роджерс признал, что его команде еще предстоит много работать, чтобы выйти на один уровень с командами Клоппа и Гвардиолы. Приводит слова Роджерса Sky Sports.

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"Матч с "Ливерпулем" – это очередная тяжелая игра для нас, ведь "красные" – одна из самых стабильных команд, они показывают очень высокий уровень уже на протяжении длительного количества времени. Мы будем играть дома, хотим показать свой футбол. Это станет серьезным испытанием для нас".

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" – эталоны для "Лестера", мы должны постоянно прогрессировать, чтобы приблизиться к их уровню. Сейчас мы на втором месте в АПЛ и вышли в полуфинал Кубка лиги. Нам нужно всегда быть на высоте и стараться показывать самый высокий уровень".

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В статье: Брендан Роджерс Ливерпуль Манчестер Сити Лестер Сити
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