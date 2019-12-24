Роджерс: Ливерпуль и Манчестер Сити – эталоны для Лестера

Менеджер "Лестер Сити" Брендан Роджерс признал, что его команде еще предстоит много работать, чтобы выйти на один уровень с командами Клоппа и Гвардиолы. Приводит слова Роджерса Sky Sports.

"Матч с "Ливерпулем" – это очередная тяжелая игра для нас, ведь "красные" – одна из самых стабильных команд, они показывают очень высокий уровень уже на протяжении длительного количества времени. Мы будем играть дома, хотим показать свой футбол. Это станет серьезным испытанием для нас".