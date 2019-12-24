  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп рассказал о травмах своих игроков – в лазарет угодил еще один хавбек красных
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп рассказал о травмах своих игроков – в лазарет угодил еще один хавбек красных

Англия
(1 голосов)

Алекс Окслейд-Чемберлен пока на костылях

Клопп рассказал о травмах своих игроков – в лазарет угодил еще один хавбек красных
Новина українською

Менеджер "красных" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник команды Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит два последних матча коллектива в 2019 году из-за повреждения одной из трех связок на обратной стороне лодыжки.

Полузащитник получил травму во время финала клубного чемпионата мира против "Фламенго". Таким образом, англичанин не сыграет с "Лестером" и "Вулверхэмптоном" (26 и 29 декабря соответственно). Сам тренер команды отметил, что сроки реабилитации футболиста пока неизвестны, а также вспомнил, как получил такое же повреждение во время карьеры игрока.

Читайте такжеРоджерс: Ливерпуль и Манчестер Сити – эталоны для Лестера

Юрген сообщил, что Фабиньо, Ловрен и Матип продолжают восстанавливаться, но пока не готовы играть.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Алекс Окслейд-Чемберлен Деян Ловрен Фабиньо Жоэль Матип
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
LFC

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...