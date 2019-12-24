Клопп рассказал о травмах своих игроков – в лазарет угодил еще один хавбек красных

Менеджер "красных" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник команды Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит два последних матча коллектива в 2019 году из-за повреждения одной из трех связок на обратной стороне лодыжки.

Полузащитник получил травму во время финала клубного чемпионата мира против "Фламенго". Таким образом, англичанин не сыграет с "Лестером" и "Вулверхэмптоном" (26 и 29 декабря соответственно). Сам тренер команды отметил, что сроки реабилитации футболиста пока неизвестны, а также вспомнил, как получил такое же повреждение во время карьеры игрока.

Юрген сообщил, что Фабиньо, Ловрен и Матип продолжают восстанавливаться, но пока не готовы играть.