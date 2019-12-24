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Анчелотти: Эвертон будет играть в атакующий футбол

Англия
(1 голосов)

Наставник ирисок рассказал о своих целях

Анчелотти: Эвертон будет играть в атакующий футбол
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти пообещал болельщикам клуба, что под его руководством команда будет играть в привлекательный футбол.

"Мы должны стараться играть в привлекательный футбол, болельщики хотят видеть атакующий футбол. Я бы хотел привнести в команду хороший стиль футбола. Не знаю, смогу ли я, но постараюсь. Конечно, за первые три дня нельзя сделать много, но уже на первой тренировке я выдвинул свои идеи и что я хочу видеть в игре команды.

Я доволен составом команды. Есть как молодые, так и опытные игроки. Конечно, мы должны совершенствоваться, и мы будем это делать. В такой период сезона будет тяжело, но мы приложим все усилия, чтобы оказаться как можно выше в турнирной таблице", — приводит слова Анчелотти Sky Sports.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль)
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Комментарии (2)
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Napoli
24.12.2019 в 15:53
Хотя может в Англии у него и получится. В любом случае буду теперь наблюдать за Эвертоном
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Napoli
24.12.2019 в 15:51
В Наполи ты с этим обосрался... Против автобусов Карло играть не умеет, так что ждите сухие подачи в штрафную
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