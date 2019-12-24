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Лэмпард: Предыдущие тренеры Челси потеряли футболистов мирового уровня

Англия
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Англичанин рассчитывает на молодежь

Лэмпард: Предыдущие тренеры Челси потеряли футболистов мирового уровня
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что нужно больше доверять молодым игрокам.

"Если мы не будем терпеливы и поддерживать игроков, можно оказаться в ситуации, в которой "Челси" находился раньше.

Тогда в клубе были футболисты мирового уровня в возрасте 20 или 21 года, но прошлые тренеры, возможно, не столь сильно держались за них. Я же намерен поддерживать молодых игроков", – сказал Лэмпард.

Напомним, несколько лет назад такие игроки, как Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку и Мохамед Салах покинули команду, так как не сумели закрепиться в ней.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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