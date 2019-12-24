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Алиссон: Сделаем все возможное, чтобы выиграть АПЛ

Англия
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Красным необходима победа в матче с Лестером, чтобы увеличить отрыв от лисов до 13 очков

Алиссон: Сделаем все возможное, чтобы выиграть АПЛ
Новина українською

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон высказался в преддверии матча 19-го тура АПЛ с "Лестером".

"Впереди важный и ключевой момент, нужно сосредоточиться на этом. Нельзя думать наперед.

Нужно просто смотреть, что тебя ожидает прямо сейчас, чтобы не упустить момент, не потерять шансы. Если хочешь выиграть Премьер-лигу, нужно постараться выиграть каждый матч. То же самое и с "Лестером". Это отличная команда. Они в хорошей форме, нам нужно приложить все усилия, чтобы победить их.

Победа в АПЛ очень важна для нас. Знаем, как трудно выиграть этот турнир. В прошлом сезоне мы были близки к этому, отстав лишь на одно очко. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы победить", – сказал Алиссон.

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В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер Лестер Сити
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