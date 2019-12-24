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Окслейд-Чемберлен получил травму и больше не сыграет в этом году
У полузащитника травма связок голеностопа
Алекс Окслейд-Чемберлен выбыл на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sports.
Полузащитник "Ливерпуля" получил травму связок голеностопа в матче с Фламенго (1:0) в финале клубного ЧМ. Точные сроки восстановления пока не сообщаются, однако он точно не успеет восстановиться к матчам с Лестером и Вулверхэмптоном.
Напомним, что в лазарете мерсисайдцев находятся Жоэль Матип и Фабиньо.
В текущем сезоне Окслейд-Чемберлен провел 21 поединок в футболке "красных", отличившись пятью голами.
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