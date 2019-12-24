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Окслейд-Чемберлен получил травму и больше не сыграет в этом году

Англия
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У полузащитника травма связок голеностопа

Окслейд-Чемберлен получил травму и больше не сыграет в этом году
Новина українською

Алекс Окслейд-Чемберлен выбыл на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sports.

Полузащитник "Ливерпуля" получил травму связок голеностопа в матче с Фламенго (1:0) в финале клубного ЧМ. Точные сроки восстановления пока не сообщаются, однако он точно не успеет восстановиться к матчам с Лестером и Вулверхэмптоном.

Напомним, что в лазарете мерсисайдцев находятся Жоэль Матип и Фабиньо.

В текущем сезоне Окслейд-Чемберлен провел 21 поединок в футболке "красных", отличившись пятью голами.

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В статье: Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль
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