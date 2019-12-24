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Алдервейрелд - о продлении контракта: Моуриньо повлиял на мое решение

Англия
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Но игрок и сам был не прочь остаться

Алдервейрелд - о продлении контракта: Моуриньо повлиял на мое решение
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Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд прокомментировал свое решение продлить контракт с клубом.

"Никогда не думал об уходе из "Тоттенхэма". В каждой игре я выкладываюсь на 100%. Делаю все возможное. Думаю, именно поэтому у меня хорошие взаимоотношения с болельщиками. Я очень счастлив, всегда хотел остаться. Легко говорить сейчас, когда я подписал контракт, но, честно говоря, это правда.

Конечно, приход Моуриньо повлиял , но, когда принимаешь такое решение, нужно учитывать много вещей. Говоришь со своей семьей, женой. Мне 30, задумываешься: "Хочу ли я что-то другое?". Чем больше я думал, тем больше склонялся к "шпорам". В конце концов, это не было трудным решением.

Связь с болельщиками была значимым фактором. Это клише, но с первого дня я чувствовал себя здесь как дома, мне было хорошо. Думаю, что они ценят то, что я сделал для клуба. Просто хочу отплатить им своей преданностью и хорошими выступлениями в следующие несколько сезонов", – сказал Алдервейрелд.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоби Алдервейрелд Тоттенхэм (Лондон)
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