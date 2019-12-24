Апелляция Тоттенхэма был отклонена, Сон пропустит три матча

Лондонский "Тоттенхэм" пытался уменьшить срок дисквалификации Сон Хин Мина, подав апелляцию. Однако она не была удовлетворена.

Дисквалификация корейца останется прежней, он пропустит ближайшие три матча в чемпионате Англии. Напомним, что он был удален в игре против "Челси".

Сон пропустит матчи против "Брайтона", "Норвича" и "Саутгемптона". Отметим, что форвард был трижды удален в 2019 году.

Ранее Сон Хин Мин был признан футболистом года в Кореи.