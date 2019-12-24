  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Апелляция Тоттенхэма был отклонена, Сон пропустит три матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Апелляция Тоттенхэма был отклонена, Сон пропустит три матча

Англия
(1 голосов)

Моуриньо будет очень недоволен

Апелляция Тоттенхэма был отклонена, Сон пропустит три матча
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" пытался уменьшить срок дисквалификации Сон Хин Мина, подав апелляцию. Однако она не была удовлетворена.

Дисквалификация корейца останется прежней, он пропустит ближайшие три матча в чемпионате Англии. Напомним, что он был удален в игре против "Челси".

Сон пропустит матчи против "Брайтона", "Норвича" и "Саутгемптона". Отметим, что форвард был трижды удален в 2019 году.

Ранее Сон Хин Мин был признан футболистом года в Кореи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...