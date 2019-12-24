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На зимние трансферы Челси хочет потратить 150 миллионов, главная цель - форвард РБ Лейпцига

Англия
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Абрахам не может забивать в одиночку

На зимние трансферы Челси хочет потратить 150 миллионов, главная цель - форвард РБ Лейпцига
UA-Футбол
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Совсем недавно стало известно, что лондонский "Челси" сможет подписывать игроков ближайшей зимой. Теперь они готовы потратить 150 миллионов на новых футболистов.

По данным Daily Express, одна из главных целей - покупка нового форварда. Приоритетом остается Тимо Вернер, который сейчас очень мощно играет за "РБ Лейпциг".

В контракте футболиста прописана его сумма отступных. Она равна лишь 30 миллионам евро. Руководство клуба готово потратить эту сумму.

В 18-ти матчах чемпионата Германии, Вернер отличился 17 раз. Он был признан футболистом месяца в Бундеслиге.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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