На зимние трансферы Челси хочет потратить 150 миллионов, главная цель - форвард РБ Лейпцига

Совсем недавно стало известно, что лондонский "Челси" сможет подписывать игроков ближайшей зимой. Теперь они готовы потратить 150 миллионов на новых футболистов.

По данным Daily Express, одна из главных целей - покупка нового форварда. Приоритетом остается Тимо Вернер, который сейчас очень мощно играет за "РБ Лейпциг".

В контракте футболиста прописана его сумма отступных. Она равна лишь 30 миллионам евро. Руководство клуба готово потратить эту сумму.

В 18-ти матчах чемпионата Германии, Вернер отличился 17 раз. Он был признан футболистом месяца в Бундеслиге.