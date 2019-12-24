  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Ливерпуль выиграл три финала за 6 месяцев. Это гораздо лучше, чем если бы мы их проиграли
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Ливерпуль выиграл три финала за 6 месяцев. Это гораздо лучше, чем если бы мы их проиграли

Англия
(1 голосов)

Логика в словах точно есть

Клопп: Ливерпуль выиграл три финала за 6 месяцев. Это гораздо лучше, чем если бы мы их проиграли
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, как его команда научилась побеждать в финалах. До этого у "красных", и у самого немецкого специалиста, были с этим трудности.

"Мы смогли выиграть три финала за 6 месяцев. Это гораздо лучше, чем если бы мы их проиграли. Мы научились играть в этих матчах, так как поняли, что делать с волнением.

Вы становитесь гораздо старше, когда играете в финале. Наша команда очень быстро развивалась в последних сезонах, что также сыграло очень важную роль", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, что "красные" сейчас лидируют в чемпионате Англии и имеют приличные шансы на завоевания трофея.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...