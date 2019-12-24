Клопп: Ливерпуль выиграл три финала за 6 месяцев. Это гораздо лучше, чем если бы мы их проиграли

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, как его команда научилась побеждать в финалах. До этого у "красных", и у самого немецкого специалиста, были с этим трудности.

"Мы смогли выиграть три финала за 6 месяцев. Это гораздо лучше, чем если бы мы их проиграли. Мы научились играть в этих матчах, так как поняли, что делать с волнением.

Вы становитесь гораздо старше, когда играете в финале. Наша команда очень быстро развивалась в последних сезонах, что также сыграло очень важную роль", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, что "красные" сейчас лидируют в чемпионате Англии и имеют приличные шансы на завоевания трофея.