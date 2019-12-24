Англия
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Реал готов дать шанс Эдегору в следующем сезоне
Норвежец должен не подвести
Полузащитник Мартин Эдегор уже достаточно давно подписал контракт с "Реалом", однако после этого очень часто отправлялся в аренды.
Своей игрой он заслужил шанс все же сыграть в основной команде. По данным Don Balon, Зинедин Зидан готов дать шанс норвежцу уже в следующем сезоне.
Сейчас он выступает за "Реал Сосьедад". Он провел уже 16 матчей и стал автором четырех голов. Он был признан лучшим футболистом Ла Лиги в сентябре.
Ранее его трансфером интересовались "Ман Сити" и "Арсенал".
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