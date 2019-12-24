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Реал готов дать шанс Эдегору в следующем сезоне

Англия
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Норвежец должен не подвести

Реал готов дать шанс Эдегору в следующем сезоне
UA-Футбол
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Полузащитник Мартин Эдегор уже достаточно давно подписал контракт с "Реалом", однако после этого очень часто отправлялся в аренды.

Своей игрой он заслужил шанс все же сыграть в основной команде. По данным Don Balon, Зинедин Зидан готов дать шанс норвежцу уже в следующем сезоне.

Сейчас он выступает за "Реал Сосьедад". Он провел уже 16 матчей и стал автором четырех голов. Он был признан лучшим футболистом Ла Лиги в сентябре.

Ранее его трансфером интересовались "Ман Сити" и "Арсенал".

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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