Реал готов дать шанс Эдегору в следующем сезоне

Полузащитник Мартин Эдегор уже достаточно давно подписал контракт с "Реалом", однако после этого очень часто отправлялся в аренды.

Своей игрой он заслужил шанс все же сыграть в основной команде. По данным Don Balon, Зинедин Зидан готов дать шанс норвежцу уже в следующем сезоне.

Сейчас он выступает за "Реал Сосьедад". Он провел уже 16 матчей и стал автором четырех голов. Он был признан лучшим футболистом Ла Лиги в сентябре.

Ранее его трансфером интересовались "Ман Сити" и "Арсенал".