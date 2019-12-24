Анчелотти: Лига Чемпионов и Эвертон? Нет ничего невозможного

Новый тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал о том, какие цели планирует ставить перед новой командой.

"Лига Чемпионов будет для нас долгосрочной целью. В футболе нет ничего невозможного. Я управлял многими топ клубами. В "ПСЖ" был очень интересный проект. Думаю, что "Эвертон" чем-то похож на них.

Ибрагимович? Златан мой хороший друг, но я не знаю, где он хочет играть. Не знаю, захотят ли некоторые футболисты переходить в клуб, если я его тренирую. Раньше такое случалось", - заявил итальянский наставник.

Сейчас "Эвертон" идет лишь на 15-м месте, так что мечты о Лиге Чемпионов можно оставить на следующий сезон.