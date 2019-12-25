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Марез сказал, что кроме Давида Силвы, летом Манчестер Сити покинет экс-игрок Шахтера

Англия
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Инсайдер Рияд

Марез сказал, что кроме Давида Силвы, летом Манчестер Сити покинет экс-игрок Шахтера
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Хавбек английского "Манчестер Сити" Рияд Марез вместе с одноклубником Бенжаменом Менди принял участие в YouTube-шоу от Sky Sports.

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Ведущий спросил у алжирца: "Кто из игроков "Манчестер Сити" анонсировал тот факт, что он покинет команду по окончанию сезона?" На это Марез ответил: "Давид Силва и Фернандиньо".

Испанец действительно ранее объявлял о том, что уйдет из "Манчестер Сити" летом. Информацию же о Фернандиньо футбольная общественность слышит впервые.

В текущем сезоне 33-летний Силва принял участие в 15 матчах АПЛ, в которых он стал автором 3 забитых мячей и отдал 6 результативных передач. 34-летний Фернандиньо сыграл 14 матчей.

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В статье: Фернандиньо Давид Силва Манчестер Сити Рияд Марез Бенжамен Менди
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