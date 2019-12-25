Марез сказал, что кроме Давида Силвы, летом Манчестер Сити покинет экс-игрок Шахтера

Хавбек английского "Манчестер Сити" Рияд Марез вместе с одноклубником Бенжаменом Менди принял участие в YouTube-шоу от Sky Sports.

Ведущий спросил у алжирца: "Кто из игроков "Манчестер Сити" анонсировал тот факт, что он покинет команду по окончанию сезона?" На это Марез ответил: "Давид Силва и Фернандиньо".

Испанец действительно ранее объявлял о том, что уйдет из "Манчестер Сити" летом. Информацию же о Фернандиньо футбольная общественность слышит впервые.

It appears Mahrez accidentally announces it will be Fernandinho's last season at City on Sky Sports Latest YouTube vid ????. Mendy kind of gives him a "you weren't supposed to say that" look pic.twitter.com/1KYo2iNTlZ — Subscribe to LK7 YouTube (@PrimeHendo) December 24, 2019

В текущем сезоне 33-летний Силва принял участие в 15 матчах АПЛ, в которых он стал автором 3 забитых мячей и отдал 6 результативных передач. 34-летний Фернандиньо сыграл 14 матчей.