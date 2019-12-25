Руководство АПЛ не разрешит Ливерпулю разместить на форме эмблему победителей КЧМ?

Английский "Ливерпуль" вынужден был просить руководство Премьер-лиги пересмотреть правило, которое запрещает футболистам носить эмблему победителей клубного чемпионата мира на своем комплекте формы, как сообщает Liverpool Echo.

21 декабря "красные "впервые в своей истории одержали победу на КЧМ, обыграв бразильский "Фламенго" (1:0). Таким образом, англичане имеют право поместить на свою игровую форму золотую эмблему. Тем не менее, правила АПЛ гласят, что клубам нельзя вносить изменения в комплекты экипировки с момента их регистрации до окончания сезона.

"Ливерпуль" попытается обойти данное правило, но в случае отказа сможет "приклеить" данные нашивки только в матчах Лиги чемпионов и Кубка Англии. Согласно правилам ФИФА, команда-победитель может носить данную эмблему с того дня, когда она становится чемпионом, вплоть до финала следующего розыгрыша турнира.