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Жезус: Агуэро уже не так молод, как я – пришло мое время

Англия
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Габриэл, не спеши…

Жезус: Агуэро уже не так молод, как я – пришло мое время
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Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус выразил свою готовность стать главным нападающим "горожан", цитирует бразильца BT Sport.

"Когда я только переехал в Манчестер, то много играл, именно для этого я приехал сюда. Следующий сезон выдался значительно тяжелее – Агуэро играл значительно больше меня. Я знаю, что Серхио – легенда клуба, лучший бомбардир и просто отличный человек. Он может забить гол в любом матче благодаря своему опыту и игровым качествам. Тем не менее, аргентинец уже не так молод, как я. Думаю, пришло мое время".

В текущем сезоне на счету 22-летнего Жезуса 23 матча в составе команды Пепа (11 забитых мячей и 4 голевых передачи). 31-летний Агуэро сыграл за "горожан" 17 матчей, забив 13 мячей и отдав 2 результативных паса. Последние матчи своей команды аргентинец пропустил из-за травмы.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити Габриэл Жезус
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