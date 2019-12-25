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Жезус: Агуэро уже не так молод, как я – пришло мое время
Габриэл, не спеши…
Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус выразил свою готовность стать главным нападающим "горожан", цитирует бразильца BT Sport.
"Когда я только переехал в Манчестер, то много играл, именно для этого я приехал сюда. Следующий сезон выдался значительно тяжелее – Агуэро играл значительно больше меня. Я знаю, что Серхио – легенда клуба, лучший бомбардир и просто отличный человек. Он может забить гол в любом матче благодаря своему опыту и игровым качествам. Тем не менее, аргентинец уже не так молод, как я. Думаю, пришло мое время".
В текущем сезоне на счету 22-летнего Жезуса 23 матча в составе команды Пепа (11 забитых мячей и 4 голевых передачи). 31-летний Агуэро сыграл за "горожан" 17 матчей, забив 13 мячей и отдав 2 результативных паса. Последние матчи своей команды аргентинец пропустил из-за травмы.