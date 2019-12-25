Жезус: Агуэро уже не так молод, как я – пришло мое время

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус выразил свою готовность стать главным нападающим "горожан", цитирует бразильца BT Sport.

"Когда я только переехал в Манчестер, то много играл, именно для этого я приехал сюда. Следующий сезон выдался значительно тяжелее – Агуэро играл значительно больше меня. Я знаю, что Серхио – легенда клуба, лучший бомбардир и просто отличный человек. Он может забить гол в любом матче благодаря своему опыту и игровым качествам. Тем не менее, аргентинец уже не так молод, как я. Думаю, пришло мое время".