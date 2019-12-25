Ливерпуль все-таки получил разрешение на эмблему победителей КЧМ, но только на один матч АПЛ

Руководство Английской Премьер-лиги разрешило команде Клоппа сыграть один матч с нашивкой победителей клубного чемпионата мира, как сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, АПЛ приняла заявку английского клуба, позволив им отпраздновать свой успех на клубном чемпионате мира с болельщиками в домашнем матче чемпионата с "Вулверхэмптоном", который состоится 29 декабря.

Читайте также Как Ливерпуль выиграл клубный Чемпионат мира. Видео обзор матча

Тем не менее, клуб еще не получил соответствующие эмблемы от ФИФА. "Красным" еще нужно успеть добыть форму с данной эмблемой. Изначально АПЛ запрещала лидеру чемпионата использовать отличительный знак размером 78 на 57 миллиметров.