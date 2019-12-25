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Ливерпуль все-таки получил разрешение на эмблему победителей КЧМ, но только на один матч АПЛ

Англия
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Ливерпуль все-таки получил разрешение на эмблему победителей КЧМ, но только на один матч АПЛ
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Руководство Английской Премьер-лиги разрешило команде Клоппа сыграть один матч с нашивкой победителей клубного чемпионата мира, как сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, АПЛ приняла заявку английского клуба, позволив им отпраздновать свой успех на клубном чемпионате мира с болельщиками в домашнем матче чемпионата с "Вулверхэмптоном", который состоится 29 декабря.

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Тем не менее, клуб еще не получил соответствующие эмблемы от ФИФА. "Красным" еще нужно успеть добыть форму с данной эмблемой. Изначально АПЛ запрещала лидеру чемпионата использовать отличительный знак размером 78 на 57 миллиметров.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Клубный чемпионат мира
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