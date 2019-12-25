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На Коутиньо претендуют три клуба АПЛ
Среди них и МЮ
Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника "Баварии" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, хавбек привлёк внимание "Тоттенхэма", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Клубы попытаются приобрести 27-летнего игрока в летнее трансферное окно.
Напомним, что сейчас Коутиньо играет в мюнхенской "Баварии" на правах аренды.
В этом сезоне чемпионата Германии Филиппе принял участие в 15 матчах. На счету 27-летнего бразильского полузащитника 5 голов и 6 результативных передач.