Лестер попытается подписать Ругани

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может перейти в "Лестер". Английский клуб планирует оформить трансфер 25-летнего итальянца в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Сам Ругани также не против уйти из "Ювентуса", чтобы получать больше игровой практики. Еще летом им интересовались клубы из Англии, но тогда сделка не была оформлена.

В текущем сезоне Ругани сыграл 1 матч в рамках серии А.