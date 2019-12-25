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Барселона получит 75 миллионов евро на приобретение игроков в зимнее трансферное окно

Англия
(1 голосов)

Также клуб хочет продать Коутиньо

Барселона получит 75 миллионов евро на приобретение игроков в зимнее трансферное окно
Новина українською

Руководство "Барселоны" выделило на приобретения новых игроков в зимнее трансферное окно 75 миллионов евро, сообщает Sport.es.

Каталонцы намерены подписывать молодых и перспективных футболистов. Также могут быть использованы средства от продажи игроков.

Руководители "Барселоны" обсудили будущее полузащитника Филиппе Коутинью, который на правах аренды выступает за "Баварию".

Испанцы не верят, что он останется в Германии, но не готовы продавать его менее чем за 100 миллионов евро. Такую сумму предполагается выручить от клубов АПЛ летом 2020 года.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо
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