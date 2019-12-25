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Лингард: Я намерен вернуться в сборную Англии

Англия
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Игрок намерен упорно работать, чтобы снова попасть в состав англичан

Лингард: Я намерен вернуться в сборную Англии
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что намерен вернуться в состав сборной Англии.

"Я чувствую, что снова обрёл свою прежнюю форму. Очевидно, что бывают и взлёты, и падения. Для этого необходимо упорно работать, слушать наставления своего тренера и выкладываться на тренировках на 110%.

Я твёрдо намерен вернуться в сборную Англии. Уле и Гарет хотят видеть меня исключительно в лучших кондициях. Сначала я успешно буду выступать за "Манчестер Юнайтед". Я просто должен сохранить то, что делал в течение последних нескольких матчей", — приводит слова Лингарда Daily Mail.

Стоит отметить, что 27-летний англичанин не забивает мячей и не отдаёт голевых пасов в матчах АПЛ почти целый год. Последний раз Лингард отличился 26 декабря 2018 года, когда ассистировал хавбеку Полю Погба в домашней встрече 19-го тура с "Хаддерсфилд Таун" (3:1).

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В статье: Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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